







::. Огород в мае: когда и что сеять | Овощеводство Огород в мае: когда и что сеять

Там, где была проведена осенняя вспашка, весеннюю делают на треть мельче. При перекопке весной надо тщательно выбирать из почвы корневища и побеги пырея, осота, одуванчика и других сорняков, удалять их с участка. Затем немедленно почва боронуется граблями до мелкокомковатого состояния. Сильно зараженную пыреем почву перекапывать надо только вилами и осторожно вытягивать из земли все растения, не оставляя кусочков.

Запомните: чтобы не пересушить землю, надо готовить столько грядок, сколько вы в состоянии засеять.

В первой половине мая высевают морковь, свеклу, редис, репу, редьку, лук, салат, петрушку, укроп, горох и т. д. (если некоторые из этих культур не были посеяны в конце апреля). 1 мая - Кузьма: сей морковь и свеклу на Кузьму. 5 мая - Лука. На Луку высаживают на грядках лук. 6 мая - Егорий-теплый. Ранний горох сеяли на Егория, поздний - после Егория, начинали сажать рассаду.

Семена свеклы сутки замачивают в чистой воде комнатной температуры, сменяя при этом воду два раза, затем подсушивают и сразу высевают, заглубляя на тяжелых почвах на 2-3 см, на легких - на 3-4 см.

Морковь и петрушку сеют на глубину 1,5-2 см, на торфяниках - до 3 см. После посева почву легко уплотняют, очень осторожно опрыскивают (не поливают!) водой и мульчируют сухим торфом слоем 1 см. Потом грядку закрывают пленкой так, чтобы между пленкой и почвой осталось пространство в 2-3 см.

В первой половине мая высаживают горох в борозды, сделанные через 20-25 см. Расстояние между растениями 10-12 см.

В конце первой декады проводят посев мангольда. Расстояние между рядами 25-30 см для листовых форм, до 40 см - для черешковых.

В первые же дни мая высаживают раннюю капусту. При перекопке вносят 5-6 кг компоста на 1 м 2 (на тяжелых почвах - 8-10 кг). Рассаду высаживают в лунки с внесением 0,3 кг перегноя и 1 ст. л. золы и поливом (0,5-1 л). Схема посадки 70x25 см. Для борьбы с крестоцветными блошками рассаду надо опылить золой, а почву вокруг растений посы¬пать табачной пылью.

Цветную капусту высаживают одновременно с кочанной, можно вместе. Для этого цветную капусту сажают по схеме 70x30 см, а кочанную - в один ряд между цветной.

В это время надо внимательно следить за цветением вишни - это сигнал к весеннему лету капустной и луковой мухи и своевременному применению отпугивающих средств. Перед лётом мух надо посыпать почву вокруг растений смесью табачной пыли и песка (1:1) или извести-пушонки с креолином (20:1), или нафталином с песком (1:1) и т. п. Если же личинки появились, то их надо полить раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды). А самый простой способ борьбы - отгрести почву от растений, где обнаружены яйца (видные невооруженным глазом), чтобы они высохли.

Одновременно с белокочанной и цветной капустой высаживают рассаду кольраби и брокколи.

В самом начале мая наступает время посева севка на репку. Лучший севок диаметром 1-3 см. Перед посадкой севок надо прогреть в течение недели при 28...30°С, а затем 7-8 часов при 40°С. Можно прогревать его около отопительной батареи в течение двух недель, уложив слоем 2-3 см в деревянном ящике.

Для равномерного и быстрого проращивания севка сухую часть шейки перед посадкой обрезают, не задевая ростки, а затем 10-12 часов вымачивают в воде при комнатной температуре. Луковицы высаживают рядами в хорошо разделанную почву так, чтобы они были укрыты слоем земли 1,5-2 см, а затем хорошо обжимают почвой. Расстояние между луковицами в ряду 8-10 см, между рядами 20-25 см. Посадки можно временно уплотнить, посадив между рядами севок для выборки на зелень, но через месяц его убрать.

Всходы появляются через 6-7 дней. При отсутствии дождей грядки с луком надо обильно полить с последующим рыхлением. Если растения плохо растут, то через 10-12 дней после посадки их нужно подкормить раствором коровяка или птичьего помета с добавлением на ведро раствора спичечного коробка мочевины.

В начале мая озимый чеснок при прорастании обильно поливают с пропиткой почвы на глубину до 25-30 см. Полив совмещают с удобрением нитрофоской (по спичечному коробку на 1 м 2 ). В это же время сажают яровой чеснок на глубину 4-5 см с поливом. Схема посадки 20x6 см.

До 10 мая сажают ранний картофель по схеме 60x25 см с внесением под перекопку удобрений: компоста или перепревшего навоза 40 ведер на 100 м 2 + суперфосфата и мочевины по 3 кг и золы 5-6 ведер. Сбор ранних сортов картофеля можно ускорить еще на 7-10 дней, если за 8 дней до посадки уже пророщенные клубни с ростками длиной 1,5-2 см уложить в глубокие ящики в 3-4 ряда, пересыпая каждый ряд торфом слоем 2 см, а затем обильно полить раствором минеральных удобрений (по половине спичечного коробка суперфосфата и калийных удобрений на 10 л воды). Этот раствор готовят за 3-4 ч и дают ему отстояться, через 4 дня повторно поливают этим же удобрением, а еще через 4 дня клубни высаживают в землю.

Для высадки лука-порея приготовьте глубокие (15 см) и широкие (5 см) лунки, разместите их на грядке. Высаживайте растения в 2 ряда, через 8-10 см. При посадке не засыпайте ложный стебель-ножку. Постепенно по мере роста бороздки сравниваются с почвой при окучивании. При последующих окучиваниях получается гребень высотой 15 см. Перед окучиванием в почву подсыпайте золу.

Заготовленные с осени черенки хрена длиной 25-30 см в начале мая подрастите в опилках или на песке. Затем рукавицей ототрите в средней части черенка боковые корешки, стараясь не содрать кожицу. Оставьте нетронутой почку, верхние и нижние концы, примерно на 3 см. Высаживайте черенки в пасмурную погоду, наклоняя под углом 45°. Чтобы хрен не заглушал соседние растения, сажайте его в подготовленные ящики высотой 50 см.

И. Константинов, канд. с.-х. наук

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 140 | автор: sadovod | Вчера, 10:55 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.