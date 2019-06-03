Температурный режим и урожай

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Жаростойкость - активный физиологический процесс сопротивления растительного организма губительному воздействию повышенных температур. Теплолюбивые культуры действию температур выше оптимального уровня противостоят явлением жаростойкости. Сущность защитных реакций состоит во встречном восстановлении при помощи дыхательного процесса. Образуется достаточное количество необходимых органических кислот, на основе которых из избыточного аммиака, производящего токсическое действие на растения при перегреве, синтезируются амиды.

Для приобретения устойчивости к воздействию низких и высоких закаливающих температур клетками теплолюбивых растений нужно определенное время. Продолжительность его для огурцов составляет до 24 ч при адаптации к низким температурам и до 45 мин при приспособлении к высоким положительным. Именно в эти периоды в клетках происходят весьма важные явления, определяющие все дальнейшие приспособительные процессы для выживания в экстремальных температурных условиях.

Все растения растут при постоянных разностях температур, называемых температурными градиентами. Градиенты существуют между почвой и воздушной средой, верхними и нижними частями растений, днем и ночью. Наилучшая разница для овощных культур между температурой почвы и воздуха составляет 2.. .4°С. При этом днем почва должна быть холоднее воздуха, а ночью - теплее.

Температура листьев растений - быстро меняющийся показатель, зависящий от изменения окружающих условий. Различия в температуре у высокорослых растений бывают между листьями разных ярусов. В одно и то же время верхние листья могут быть теплее воздуха (и значительно), средние - такой же температуры, что и воздух, а нижние - холоднее его. Заметные различия возможны нередко в пределах одной листовой пластинки. Как определили исследователи, края листа томата холоднее его центральной части на 0,1...0,8°С, освещенная солнцем часть теплее неосвещенной на 0,3...0,5°С, а верхняя сторона на солнце теплее нижней.

Разница температур наблюдается в стеблях и плодах. Так, у томата стебель в целом холоднее воздуха на 0,2...1,0°С, освещаемая солнцем часть теплее затененной на 0,3... 1,1°С. Освещенная часть плода теплее противоположной до 1,5°С, а плоды верхних кистей теплее нижних на 0.6...1,2°С.

При высокой интенсивности света лист может иметь температуру до 10°С выше, чем у окружающего воздуха. Температура внутри томатного цветка выше температуры воздуха на 4...5°С, что отчасти является причиной плохого опыления даже при верхних пределах оптимальных температур.

Температура почвы и тепличного грунта имеет свои градиенты по вертикали. Так, грунт в приземном слое (0-1 см) такой же температуры, что и воздух, а на глубине 10 см температура понижается на 1,7...2,8°С.

Если температура надземных частей растений зависит от интенсивности света, процесса транспирации и движения воздуха, то в почве она зависит от механического состава, степени теплопроводности и насыщенности влагой. Почвы легкие быстрее нагреваются и охлаждаются, а тяжелые - медленнее. Корни растений не испытывают резких температурных колебаний в торфе из-за его невысокой теплопроводности.

Тепловой режим является одним из важнейших факторов микроклимата теплиц. Каждой из тепличных культур и отдельным сортам соответствует определенная оптимальная, максимальная и минимальная температура грунта и воздуха, отличающаяся от соответствующей величины при выращивании тех же культур в открытом грунте.

В солнечную погоду повышение температуры не сказывается отрицательно на развитии растений в теплицах, в пасмурную необходимо ее понижение. В период бутонизации, цветения и плодоношения температура необходима выше днем и ночью. После теплого дня в теплице ночная температура может быть выше, а после прохладного - ниже обычно рекомендуемой.

Прогревание семян огурцов перед посевом (особенно свежих) способствует не только подавлению в них возможных вирусов, но и увеличению числа женских цветков у опыляемых сортов и гибридов. То же действие производят и отрицательные температуры на набухшие семена при их закаливании. Повреждение холодом закаленных проростков огурца происходит при температуре ниже 5°С, а незакаленных - при 7°С. У закаленных к теплу проростков повреждения наступают при температуре выше 48°С, а у незакаленных - при 40°С.

Под воздействием переменных температур в период подготовки семян огурцов к посеву у растений раньше начинают закладываться генеративные органы и ускоряется цветение.

Пыльца огуречных цветков наиболее жизнеспособна в первые часы цветения в интервале температур 20...30°С. При снижении температуры до 14... 17°С жизнеспособность ее резко падает. Оптимум для растрескивания пыльников составляет 18...21°С, что необходимо учитывать при искусственном опылении. При температуре ниже 12°С цветки огурцов большей частью остаются днем закрытыми.

Разница между сортами опыляемых огурцов по требовательности к температуре воздуха и почвы не очень значительна, но растения сильно чувствительны к пониженным температурам. При 12...14°С в течение продолжительного времени растения могут гибнуть, так как в них нарушается обмен веществ из-за непоглощения воды и питательных веществ корнями. При 12...16°С способность клеток делиться ограничивается. Интервал приемлемых для растений огурцов температур находится в пределах 16...34°С.

При неблагоприятных для корней температурах у огурцов происходит перестройка фотосинтетического аппарата. Изменяется площадь и толщина листа; идет образование слоев клеток, позволяющих более эффективно поглощать и использовать световую энергию.

При оптимальных температурах для надземной части и корней огурцы и другие культуры лучше растут в условиях положительного градиента.

Снижение освещенности влечет за собой и снижение температуры воздуха в теплице, чтобы расход энергии растений на дыхание не превышал ее накопления в процессе фотосинтеза. Некоторое снижение ночных температур благоприятно отражается на задержке старения и усилении побегопроизводительной способности огурцов. Излишне высокие ночные температуры (без проветривания на ночь после жаркого дня) ведут к изнеженности и вытягиванию растений, ликвидации их закалочной приспособленности. Но в период массового плодоношения температура ночью не должна быть ниже 20°С во избежание замедления налива зеленцов.

Слишком низкие ночные температуры на огурцах ослабляют их устойчивость к болезням и задерживают плодоношение. Уменьшение дыхания и связанное с этим сокращение расхода углеводов при понижении ночных температур способствует образованию женских цветков у опыляемых сортов и гибридов. При температуре ниже 15°С растения хоть и цветут, но завязей не образуют.

Э. Феофилов,

засл. агроном России

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 105 | автор: sadovod | Вчера, 10:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.