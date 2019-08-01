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::. Убранные лук и чеснок необходимо высушить прямо на грядке | Овощеводство
Убранные лук и чеснок необходимо высушить прямо на грядке
Вовсю идет уборка лука и озимого чеснока.
Убранные лук и чеснок необходимо высушить прямо на грядке или под навесом, и только после этого очистить от грязных чешуи и обрезать перья и корни. Некоторые огородники очищают лук до белых чешуи и сушат его после этого на сетчатых поддонах до образования новых сухих чешуи, уверяя, что этот способ сохраняет урожай в целости. Кстати отходы лука и чеснока, незагрязненные землей, можно использовать на корм домашней птице.
Если почва на вашем участке не слишком плодородная, лучшим выходом будет засеять освободившиеся площади сидератами - люпином или горчицей, - запаханная зеленая масса которых не уступает по питательности навозу. В ином случае можно посеять быстрорастущие культуры, такие как салат или редис.
А. Кремнева, агроном
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