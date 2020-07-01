Надо ли применять микробиологические препараты?

Перспективен против фузариоза биопрепарат ризоплан, снижающий развитие корневых гнилей на 45-61%. Практикуется совместное применение ризоплана с протравливанием семян.

Из других биопрепаратов применяют бактофит и триходермин. Эти биопрепараты содержат антагонистов возбудителей таких болезней, как корневые гнили, черная ножка, сосудистый бактериоз и др. Однако перенасыщать почву однотипными антагонитами также не следует.

Большие споры вызывают препараты, содержащие «сообщество микроорганизмов» - «эффективные микроорганизмы», изготовленные на основе японского препарата кюсей: «Байкал-ЭМ1», «Сияние» и др. В профессиональном овощеводстве применение таких препаратов убедительных результатов не показало, а качество препаратов вызывало сомнение, и от них отказались. Тем не менее, нет сомнений в необходимости обогащения почвы разными видами полезных микроорганизмов, микоризой, которые очень часто отсутствуют, особенно на новых окультуренных почвах, неудобицах. Некоторые растения не способны нормально развиваться и противостоять патогенам без свойственно им микоризы. Поэтому внесение земли, содержащей микоризу, обогащение органических удобрений полезными видами микроорганизмов вполне обоснованно и необходимо.







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