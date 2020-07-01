Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Надо ли применять микробиологические препараты? | Овощеводство / Удобрения
Надо ли применять микробиологические препараты?
Перспективен против фузариоза биопрепарат ризоплан, снижающий развитие корневых гнилей на 45-61%. Практикуется совместное применение ризоплана с протравливанием семян.
Из других биопрепаратов применяют бактофит и триходермин. Эти биопрепараты содержат антагонистов возбудителей таких болезней, как корневые гнили, черная ножка, сосудистый бактериоз и др. Однако перенасыщать почву однотипными антагонитами также не следует.
Большие споры вызывают препараты, содержащие «сообщество микроорганизмов» - «эффективные микроорганизмы», изготовленные на основе японского препарата кюсей: «Байкал-ЭМ1», «Сияние» и др. В профессиональном овощеводстве применение таких препаратов убедительных результатов не показало, а качество препаратов вызывало сомнение, и от них отказались. Тем не менее, нет сомнений в необходимости обогащения почвы разными видами полезных микроорганизмов, микоризой, которые очень часто отсутствуют, особенно на новых окультуренных почвах, неудобицах. Некоторые растения не способны нормально развиваться и противостоять патогенам без свойственно им микоризы. Поэтому внесение земли, содержащей микоризу, обогащение органических удобрений полезными видами микроорганизмов вполне обоснованно и необходимо.



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 136 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2020 (16)
Июнь 2020 (22)
Май 2020 (21)
Апрель 2020 (25)
Март 2020 (26)
Февраль 2020 (25)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"