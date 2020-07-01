Вредно ли применять ядохимикаты в саду?

Применение фунгицидов. Применение фунгицидов, особенно в условиях монокультуры, позволяет сдерживать распространение заболеваний растений (декоративных, зерновых, овощных, плодовых).

Следует помнить, что применение химических фунгицидов наносит большой урон полезной почвенной микрофлоре, среди которой много антагонистов и конкурентов токсикогенных микроорганизмов, поэтому может косвенно способствовать расширению экологической ниши токсикогенных грибов. Кроме того, устойчивые к ряду пестицидов штаммы токсикогенов увеличивают образование микотоксинов в сотни раз.

Для любительского сада допустимо только локальное использование фунгицидов (как и инсектицидов и гербицидов). В этом случае полезная микрофлора быстро восстанавливается, особенно при применении органики, обогащенной полезными видами почвенных микроорганизмов.

Применение физиологически активных препаратов, таких как эпин, эпин-экстра, циркон и др., произведенных на основе природных биологически активных веществ, не оказывает вредного влияния на окружающую среду. Эти препараты активно включаются в метаболизм растений, повышая их устойчивость к возбудителям инфекционных болезней и неблагоприятным условиям внешней среды. Особенно следует отметить циркон, обладающий сильным фунгицидным действием.









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