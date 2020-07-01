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::. Как влияет внесение удобрений в почву на развитие фузариоза? | Удобрения / Здоровье дачного участка
Как влияет внесение удобрений в почву на развитие фузариоза?
Фузариоз — заболевание растений (культурных и дикорастущих), вызываемое грибами рода Fusarium.
Заражение происходит в основном через корневую систему растений.
Минеральные удобрения. Внесение фосфорного и калийного удобрения не оказывает существенного влияния на развитие фузариоза, но внесение азотного удобрения увеличивает вероятность заражения растений. Оптимальные нормы полного минерального удобрения в сочетании с оптимальными сроками посева стабилизируют ситуацию. Применение микроэлементных удобрений повышает устойчивость растений к возбудителям болезней и улучшает качество урожая.
• Использование органики. Действие органических удобрений на поражение фузариозом неоднозначно. Перепревший навоз и органические остатки снижают развитие фузариозов в 1,4-2,1 раза. Тем не менее, свежий навоз может увеличить поражение фузариозом в 1,3-1,4 раза.
Следует избегать запашки органических материалов в почву при недостатке влаги и температуре ниже 5...6°С. Это может вызывать «вялое плесневение» органических материалов и накопление токсикогенных видов грибов с возникновением токсикоза почвы. Поэтому опасно запахивать, например солому, при похолодании, а рано весной высевать на этом участке ранние культуры.
Тем не менее органические удобрения - важнейший элемент оздоровления почвы, они доступны, относительно дешевы, поддерживают высокий уровень видового разнообразия и обилия антагонистов и конкурентов возбудителей инфекционных болезней растений, в том числе токсикогенных грибов. Хотя органические удобрения имеют долговременное действие (5-6 лет), их следует вносить ежегодно.






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::. прочитало: 44 | автор: sadovod | Сегодня, 12:28 | Комментариев 0 |
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