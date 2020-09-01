







::. Системы обработки почвы | Овощеводство Системы обработки почвы

На почвах, где гумусовый слой невелик, следует применять безотвальную обработку почвы вилами, плоскорезом Фокина или даже лопатой, но с большим наклоном полотна.

Глубину безотвального рыхления тоже устанавливают с учетом механического состава почвы и толщины гумусового горизонта.

При безотвальной обработке дернину необходимо предварительно разрезать лопатой или вообще удалить (сложив отдельной кучей травой вниз). Это облегчит рыхление почвы без оборота пласта

Первичная вспашка с припахиванием подстилающих неокультуренных слоев почвы ухудшает ее свойства и снижает урожайность. Поэтому резкое увеличение глубины вспашки крайне нежелательно. Однако преимуществом является уменьшение количества камней, мелких древесных остатков и дернины на поверхности. Кроме того, вспашка по сравнению с безотвальной обработкой обеспечивает более высокую степень рыхлости, крошения вспаханных пластов, что улучшает водно-воздушный режим. В то же время при глубоком безотвальном рыхлении не происходит извлечения на поверхность подпахотных горизонтов, но остаются на ней древесные остатки, камни дернина. Вместе с тем глубокое безотвальное рыхление создает более благоприятный водно-воздушный и пищевой режимы почвы, главным образом, за счет рыхления подстилающего горизонта, вовлечения его в обработку и окультуривание.

Сочетая эти два вида обработки, проводя вслед за глубоким рыхлением вспашку на глубину гумусового слоя, можно ликвидировать в значительной мере отрицательные стороны каждого из вышеописанных приемов обработки.

Эффективно предварительно снять верхний плодородный слой почвы, безотвально прорыхлить подстилающий горизонт, внести при этом органические удобрения и затем вернуть снятый ранее гумусовый горизонт. При этом в нижние слои лучше вносить перегной или перепревший компост, так как свежий и полуперепревший навоз из-за недостатка кислорода в тяжелых нижних слоях почвы будет медленно разлагаться.



В плодоносящих садах глубокую обработку почвы делают не сплошь, а там, где намечается посадка яблонь или ягодных кустарников. Затем ежегодно эти участки постепенно расширяют.

Обработка почвы на старопахотных участках должна обеспечивать оптимальные условия для выращивания овощных, ягодных и плодовых культур. Многие авторы и садоводы-практики отдают предпочтение рыхлению почвы, а не вспашке с оборотом пласта. Они заявляют, что при обороте пласта аэробные и анаэробные почвенные микроорганизмы меняются местами и попадают в неблагоприятные условия, черви лопатой перерезаются и гибнут, а органические удобрения на дне борозды минерализуются очень медленно. Г. А. Кизима к этой проблеме подходит более осторожно: «Самая трудная работа на участке - это копать землю. Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой...» (Календарь работ на весь год. СПб.: Весь, 2003. С. 29). Действительно, безотвальное рыхление как основной способ обработки приемлемо для более легких почв. Тяжелые глинистые и суглинистые почвы быстро слеживаются и требуют не только более интенсивной осенней вспашки с оборотом пласта, но и весенней перепашки, которую на более окультуренных землях можно заменить безотвальным рыхлением.

Глубокий пахотный слой обеспечивает лучший пищевой и воздушный режимы почвы, регулирует водный режим, так как способствует более быстрому удалению избыточной влаги в периоды увлажнения и сохранению ее в засушливое время.

Углубление пахотного слоя проводят обычно осенью, с учетом естественного плодородия почвы. На почвах низкого естественного плодородия вспашку с углублением проводят после предварительного разрыхления подстилающего слоя.

При осенней в спашке разбивать комья земли и разравнивать почву граблями не следует, так как неразбитые комья способствуют снегозадержанию и накоплению влаги. Кроме того, в этих комьях погибают вредители, семена и корневища многолетних сорняков, извлеченные при вспашке с оборотом пласта на поверхность.

Допустимая величина припахивания за один прием составляет 2-5 см в зависимости от уровня естественного плодородия, мощности гумусового слоя и механического состава почвы.

При углублении в пахотный слой вовлекаются подстилающие горизонты, имеющие повышенную кислотность и низкую биологическую активность, обедненные питательными элементами. Поэтому углубление сопровождается внесением органических удобрений.

Перекопку надо закончить до наступления дождливой погоды. За зиму перекопанные осенью глинистые и суглинистые почвы уплотнятся, поэтому весной их надо снова перекапывать, но осторожно и на меньшую глубину по сравнению с осенью, чтобы не выворотить на поверхность дернину. Легкие почвы весной можно только разрыхлить граблями, ручными культиваторами, плоскорезом Фокина, мотоблоками. Весной же надо тщательно измельчить все крупные земляные комья, оставшиеся после осенней перекопки. При перекопке весной надо тщательно выбирать из почвы корневища и побеги пырея, осота, одуванчика и других сорняков и удалять их с участка. Затем немедленно почву боронят граблями до мелкокомковатого состояния.

Сильно зараженную пыреем почву перекапывать надо только вилами и осторожно вытягивать из земли все растения, не оставляя кусочков, так как из каждого кусочка вырастает новое растение.

В это же время под весеннюю перекопку вносят и минеральные удобрения (по 10-20 г каждого вида на 1 м 2 ).

Многие огородники вместо перекапывания почвы лопатой рыхлят ее вилами. Это особенно эффективно на легких плодородных почвах. Вилы надо воткнуть в грунт и с силой перемещать, не вынимая на поверхность. Чтобы разрезать твердые слои, можно повернуть вилы боком.

Правильная система обработки почв с учетом их генетических особенностей и степени окультуренности поможет избежать многих ошибок и ежегодно получать высокие и устойчивые урожаи выращиваемых культур.

К. Преображенский, канд. с.-х. наук.

Газета «САДОВОД» 2003г.







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Перекапывать или рыхлить?

Обработка почвы. Из опыта садовода

Агромелиоративные приемы обработки почвы

Осенняя обработка почвы

Обработка почвы на садово-огородных участках

::. прочитало: 151 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.