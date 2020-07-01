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::. Перекапывать или рыхлить? | Овощеводство / Здоровье дачного участка

Перекапывать или рыхлить?
В случае поверхностной обработки почвы после неблагоприятного предшественника поражаемость различными заболеваниями сельско-хозяйственных культур возрастает в 2-3 раза по сравнению со вспашкой (перекопкой).
Однако вспашка кроме положительных сторон, таких как запахивание  инфицированных остатков, перемешивание удобрений, аэрация почвы и др., имеет и отрицательные стороны: нарушение естественного сложения пахотного горизонта, нарушение структуры почвы, извлечение на поверхность и перемешивание ранее запаханных инфицированных остатков. При   поверхностной обработке почвы снижаются потери гумуса, создается верхний богатый органикой 5-сантиметровый слой, усиливаются процессы самостерилизации почвы за счет повышения активности почвенной микрофлоры.
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::. прочитало: 128 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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