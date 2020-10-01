Работы в саду и огороде в бабье лето

Один день лета зиму кормит, один день бабьего лета многие зимние дни кормит, а один день осенних работ на своем участке определяет залог хорошего будущего урожая. А работ осенних немало, особенно после дождливого лета, спровоцировавшего целый комплекс разных заболеваний растений.



НА ЗЕМЛЯНИЧНИКАХ ГРЯДКАХ

еще раз осмотрите все растения. Листья с точками бурой и темно-пурпурной пятнистостями удалите с грядок, не оставляйте инфекцию на зимовку. Узлы кущения земляники можно еще раз пролить подогретым до 45°С темно-розовым раствором марганцовки, присыпать их золой, подкормить каждое растение перегноем и гранулированным суперфосфатом.

На кустарниках, пораженных пятнистостями, листья следует осторожно обобрать, не повредив новые почки, и сжечь.



На кустах ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ присмотритесь к форме оставшихся почек: в округло-вздувшихся почках собрался на зимовку почковый клещ. В прошедшее лето частые дожди не благоприятствовали размножению клещей - они интенсивно размножаются при высоких температурах и сухой погоде, а потому и почки, заселенные клещами, в этом году часто мельче здоровых. Но все же их легко отличить от конусовидных, с заостренной верхушкой здоровых почек по округлой вершине и неестественной вздутости с боков. Такие почки следует оборвать и сжечь. Побеги со множеством таких почек вырезают, а сильно заселенные почковым клещом кусты тоже лучше удалить из посадок: выкорчевать и сжечь.

Почву вокруг кустарников следует перекопать в радиальном направлении с оборотом пласта на штык лопаты, внося в каждую борозду органические удобрения, гранулированный суперфосфат и тщательно прикрывая оголившиеся при этом корни кустарников. Это затруднит выход весной многих вредителей, собирающихся на зимовку под остатками растений, под опавшей листвой и в верхнем слое почвы. Весной рыхление почвы под перекопанными с осени кустами проводят вилами или трехпалыми культиваторами.



Надо подготовить грядки для ранневесеннего сева МОРКОВИ И ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР: сельдерея, петрушки, укропа, луков. Не увлекайтесь при этом внесением в почву минеральных азотных удобрений - они легко вымываются осенними дождями и при снеготаянии. Закладывайте в каждый ряд при перекопке органику и гранулированный суперфосфат. Весной эти грядки не перекапывайте, а рыхлите вилами или трехзубыми культиваторами. Хорошенько произвесткуйте грядки, на которых в будущем году вы будете высаживать капусту, брюкву, репу, редис, другие крестоцветные культуры.



Заготовьте сухие листья и траву для внесения весной в качестве биотоплива в грядки под тыквенные культуры и картофель.

И не ленитесь лишний раз просмотреть заложенные на хранение лук и чеснок. В этом году на пониженных участках эти культуры сильно поражались различными гнилями. Напоминаем еще раз, что чеснок не стоит сажать раньше конца первой декады октября. Семенной чеснок также должен быть хорошо просушен, как и оставленный на хранение.

Не забудьте заложить в укромные уголки дома, в овощехранилище и в подвал ветки багульника - он отпугивает мышей. И...успешной вам перезимовки, доброго вам начала весенних работ.

Л. Кряжева, кандидат биолог, наук

Газета «САДОВОД»







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