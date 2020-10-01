|Качество овощей: физическое, химическое и экологическое
Любой продукт питания, в том числе и овощи, ценен, прежде всего, своими качественными показателями. У овощей различают химические и физические показатели качества.
К химическим показателям качества относятся внутренние составляющие овощей: белки, жиры, углеводы, органические кислоты, минеральные соли, витамины и калорийность. Оптимальное соотношение органических и минеральных веществ в овощах составляет их питательную ценность. Важна здесь и абсолютная величина каждого из названных компонентов.
К физическим свойствам овощей относятся: масса, размер, форма, консистенция и окраска. Обязательное условие высокого качества экологическая чистота овощей.
Качественные показатели овощей регулируются внесением органических и минеральных удобрений. Однако как те, так и другие могут, наряду с созданием лучших показателей, и ухудшать их, если удобрения, мягко, говоря, используют неграмотно. По пищевой ценности лучшими считаются ранние овощи из открытого грунта и весенние - из теплиц. При длительном хранении дольше не теряют свои качества полностью вызревшие овощи с небольшим содержанием нитратов (в пределах нормы). В теплицах ценнее овощи, полученные при хорошей освещенности. Овощи, выращенные на своем огороде, гораздо качественнее привезенных издалека, но только при определенных условиях: удаленность от оживленных трас, соблюдение правил агротехники выращивания культуры.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета «САДОВОД»
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