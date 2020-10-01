Качество овощей: физическое, химическое и экологическое

Любой продукт пита­ния, в том числе и овощи, ценен, прежде всего, свои­ми качественными показа­телями. У овощей различа­ют химические и физичес­кие показатели качества.

К химическим показате­лям качества относятся внутренние составляющие овощей: белки, жиры, угле­воды, органические кисло­ты, минеральные соли, вита­мины и калорийность. Оп­тимальное соотношение органических и минеральных веществ в овощах составляет их питательную ценность. Важна здесь и абсолютная величина каждого из названных компонентов.

К физическим свой­ствам овощей относятся: масса, размер, форма, консистенция и окраска. Обязательное условие высокого качества экологи­ческая чистота овощей.

Качественные показа­тели овощей регулируются внесением органических и минеральных удобрений. Однако как те, так и дру­гие могут, наряду с созда­нием лучших показателей, и ухудшать их, если удоб­рения, мягко, говоря, ис­пользуют неграмотно. По пищевой ценности лучшими считаются ранние овощи из открытого грунта и весенние - из теп­лиц. При длительном хра­нении дольше не теряют свои качества полностью вызревшие овощи с не­большим содержанием нитратов (в пределах нормы). В теплицах цен­нее овощи, полученные при хорошей освещенно­сти. Овощи, выращенные на своем огороде, гораз­до качественнее привезенных издалека, но только при определенных условиях: удаленность от оживленных трас, соблюдение правил агротехники выращивания культуры.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»





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