

::. Что ведёт к потере урожая на начальном этапе вегетационного периода | Овощеводство Что ведёт к потере урожая на начальном этапе вегетационного периода

Проследим весь путь созревания урожаев овощных культур: от посадки семени до готового плода. На всем протяжении этого пути должны быть созданы условия, помогающие приблизить большой урожай, который потенциально заложен в хорошем семени. Необходимо также учесть факторы, тормозящие процесс формирования урожая или снижающие его уровень.

На посев берем определенное количество семян, полученных на собственном огороде. Конечно, они взяты от лучших по всем внешним признакам растений. Как известно, бывают годы, по климатическим условиям благоприятные для отдельных видов или групп растений: «капустный» год, «огуречный», «томатный», «луковый» и т. д.

В равной мере это относится и к семенам.

Но даже лучшие по внешним признакам семена могут не оправдать возлагаемых на них ожиданий. В них возможны скрытые внутренние дефекты: вирусная инфекция, недостаток составных биохимических веществ (белков, углеводов, витаминов и др.), неполное прохождение цикла вызревания, потери состава перед посевом из-за недостатков в режимах хранения. Поэтому семенам любого качества никогда не повредит предпосевная подготовка. Если эта подготовка будет проведена тщательно и в полном соответствии с рекомендациями, то полноценные семена еще более укрепят свое состояние, а имеющие какие-либо недостатки освободятся от них. И тогда можно ждать максимального урожая, ибо ничто не будет нарушено в агротехнической цепочке. В случае же нарушений в подготовительных операциях с семенами (невыдержанный прогрев, избавляющий от вирусов, неточность дозировок микроудобрений, передержка в воде и растворах) урожайный уровень будет опущен, и никакой последующий оптимизированный уход уже не поможет.



Следующим этапом на пути создания хорошего урожая является сев семян. Особых проблем здесь не возникает. У посевных овощей открытого грунта некоторые сложности следует преодолевать хорошей подготовкой почвы, посевных борозд (ложа для семян), покрывающих борозды материалов, определенных заранее норм высева по проценту всхожести. Наиболее важным в этом деле является оптимизированное обеспечение прорастания посевов влагой и создание благоприятной почвенной температуры. Увлажняют почву водой до и после посева в соответствии с требованиями культур. Перелив и недолив в равной мере вредны. Температура же почвы ниже глубины посева не может быть ниже оптимальной для их всходов.



Очень ответственным за величину урожая является срок от появления проростков на поверхности почвы или грунта до начала формирования настоящего листа. Урожайные потери весьма возможны для быстровсхожих растений спустя два дня после определенных биологией плановых сроков, а для туговсхожих культур, несмотря на соответствующие обработки, до трех дней позже. Потери грозят не только раннему, но и общему урожаю. Что же создает неприятности для растений в этот период? Лишнее время нахождения проростков в почве или грунте отрицательно повлияет на проходящие в них начальные процессы обмена веществ, изменит ход биохимических реакций, задержит начало фотосинтеза у всходов. От возможного недостатка света и повышенных температур воздуха клетки - «кирпичики» подсемядольной части стебля расположатся не плашмя друг за другом, а вертикально. Подсемядольное колено будет неестественно длинным и ослабленным, склонным к полеганию или изгибам. Все это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растений.

Э. Феофилов, засл. агроном России







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::. прочитало: 157 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.