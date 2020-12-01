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::. Хороший урожай не всегда богатый | Овощеводство
Хороший урожай не всегда богатый
Хорошими урожаями томатов следует считать не только те, которые превосходят обычные, средние показатели по массе отдельных плодов с куста или единицы площади. Необходимо обращать внимание на качество выращенных урожаев, и, прежде всего, их вкусовые свойства.
Нужно учитывать содержание Сахаров, соотношение их с кислотами (сахарокислотный коэффициент). Чем выше коэффициент и больше содержание Сахаров, тем лучше вкус плодов. Содержание кислоты у разных сортов томатов бывает 0,2-0,98%, Сахаров 3-7%, сухого вещества 5-14%, витамина С 8-60 мг на 100 г массы плода.
 Авторы различных статей, в том числе и обсуждаемых, информируя об успешной урожайности томатов, о вкусовых качествах, вообще, ничего не сообщают. Восторг здесь не уместен, ибо весовая масса урожая - это односторонняя характеристика.
 В понятие «хорошие» следует вкладывать и биологические характеристики обсуждаемых сортов и гибридов. В их семена (зародыши) хороший урожай уже заложен самой природой. Ведь семя мы взяли не из худшего плода. И задача огородника здесь состоит в том, чтобы своей неумелой агротехникой и неблагоприятными условиями выращивания не растерять потенциально высокие качества растений и вырастить воистину хороший урожай. Ведь семя берется из самого приспособившегося к условиям роста и развития томата, от самого вызревшего, хорошего плода, а не какого придется. В народе не зря говорят: "От плохого семени не жди хорошего племени". Поэтому опытные, старательные огородники не надеются на "заморские", а выращивают свои семена с учетом районирования. Подбором перспективных сортов и с помощью своего многолетнего опыта огородники могут получать и получают хорошие урожаи по всем показателям.
Газета «САДОВОД»




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::. прочитало: 97 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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