Хлороз и меры борьбы с хлорозом

Хлороз - это вирусная болезнь растений. Она часто поражает картофель, томаты и другие садовые культуры. Хлороз вызывается патогенными микроорганизмами, а также недостатком в почве железа и избыточной влажностью. При этом в растениях нарушается процесс образования хлорофилла.

Заболевание можно определить по следующим признакам: преждевременное пожелтение и опадение листьев, листья становятся мелкими, усыхают верхушки и побеги растений, отмирают активные корни, в цветках подсыхают тычинки, пестик недоразвит. Мякоть плода томата становится твердой, деревянистой.

Меры борьбы с хлорозом. Применяют удобрения или микроудобрения, в состав которых входит железо.

Окисляют почву, мульчируют и покрывают дерном междурядья садов. Удаляют больные растения.

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