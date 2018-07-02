Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Хлороз и меры борьбы с хлорозом | Здоровье дачного участка
Хлороз и меры борьбы с хлорозом
Хлороз - это вирусная болезнь растений. Она часто поражает картофель, томаты и другие садовые культуры. Хлороз вызывается патогенными микроорганизмами, а также недостатком в почве железа и избыточной влажностью. При этом в растениях нарушается процесс образования хлорофилла.
Заболевание можно определить по следующим признакам: преждевременное пожелтение и опадение листьев, листья становятся мелкими, усыхают верхушки и побеги растений, отмирают активные корни, в цветках подсыхают тычинки, пестик недоразвит. Мякоть плода томата становится твердой, деревянистой.
Меры борьбы с хлорозом. Применяют удобрения или микроудобрения, в состав которых входит железо.
Окисляют почву, мульчируют и покрывают дерном междурядья садов. Удаляют больные растения.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 273 | автор: sadovod | 20 июля 2018 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2018 (17)
Июнь 2018 (22)
Май 2018 (21)
Апрель 2018 (21)
Март 2018 (22)
Февраль 2018 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"