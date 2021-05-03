

::. Потери урожая, закалка растений, оптимальные параметры | Овощеводство Потери урожая, закалка растений, оптимальные параметры

Приспособляемость растений к изменяющимся условиям происходит при помощи человека. Это особенно необходимо для температурных колебаний. Медленной и постепенной (но не резкой и краткой) температурной закалкой в молодом возрасте можно обеспечить ряду растений (в том числе и тепличных) возможность оставаться живыми при самых неприемлемых температурах: например, огурцам в интервале от 5 до 45 °C.

Световая закалка растений имеет относительный характер, так как выращиваемая с дополнительной досветкой лампами рассада или взрослые растения мгновенно при включении ламп включают в работу фотосинтетический аппарат. Естественно, что ни о какой закалке растений к пищевому или водному режиму, а также к кислотности почвы не может быть речи. Нарушения границ этих параметров чаще, чем от других факторов, приводят к гибельным последствиям.

Выход величин пищи и воды за верхние границы оптимума может быть и полезным самому растению для ростовых процессов («жирование» побегов и листьев), но не для урожая. Всякое снижение оптимизации этих величин однозначно существенно вредит урожаям. Зависимость урожайных величин одних и тех же культур от оптимизированности внешних факторов можно наглядно проследить при выращивании в разных условиях.

Возьмем, к примеру, известный более полувека сорт томата Белый налив. При возделывании его в открытом грунте можно получить урожай 4-5 кг/м 2 , в пленочной теплице – 10-12 кг/м 2 , в специальной камере за тот же срок – более 40 кг/м 2 .

Урожайные величины говорят о том, насколько неблагоприятны условия первых двух способов выращивания сравнительно с третьим. Но ведь и камера при нынешнем оборудовании далеко не идеальный объект возделывания. Можно взять в качестве другого примера тугорослую морковь. За свою продолжительную вегетацию на грядке она может дать, допустим, 6 кг/м 2 . В камере – той же моркови можно иметь за два месяца (или менее) – до 20 кг/м 2 . Постоянство светового и температурного режимов, ненарушаемый ритм питания и водоснабжения существенно ускоряют процессы роста, развития, увеличивают продуктивность любой овощной культуры – плодовой, зеленной, корнеплодной, пряной. Понятие интервалов оптимальных условий жизненной среды растений известно по каждому из них. Очевидно, при этом следует исходить из того, что наиболее оптимальной является середина каждого параметра:

например, при интервале pH 5,5-6,5 – 6,0, при температуре

22...28 °C – 25 °C, при влажности почвы 70-85 % – 77 % и т. д.

Но по физическим законам невозможно для любого растения создать одновременно эти срединные, т. е. наилучшие условия среды. И тут кроются все напрасные потери растений в энергетической части, которые безостановочно в течение вегетации понижают потенциальные урожайные уровни культур. Грани жизнедеятельности растений

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 98 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.