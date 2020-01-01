



::. Дражирование и закалка семян | Овощеводство Дражирование и закалка семян

После проверки семян на всхожесть и обеззараживания, переходят к следующей операции - третьи по счету - повышают энергию прорастания семян и начальные темпы роста всходов овощных культур. Проводятся её или заблаговременно (дражирование), или непосредственно (обработка микроэлементами) перед посевом.

Дражирование. Любые семена увлажняют раствором коровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды). Затем их помещают в стеклянную банку и небольшими порциями подсыпают туда питательную смесь (300 г перегноя, смешанного со 100 г сухого, мелко размельченного коровяка и 15 г порошковидного суперфосфата). Банку периодически встряхивают, следят за тем, чтобы каждое семя было покрыто питательной смесью, тем самым превращая его в круглую гранулу. Размеры гранул для моркови и петрушки не должны быть крупнее 3 мм, лука и свеклы - 4-5 мм. Если дражирование проводится задолго до посева, то перед высевом семян их следует слегка увлажнить питательной смесью. Дражирование перед посевом можно упростить, смешивая 4 части хорошо просушенного и тщательно размягченного коровяка с 1 частью увлажненных семян. Обработка микроэлементами проводится согласно прилагаемой инструкции. Можно предложить также следующую смесь: на 0,5 л воды добавляют 0,2 г борной кислоты, 0,05 г медного купороса, 0,2 г сернокислого марганца, 2,5-3 г питьевой соды. Полученный раствор подогревают до 40-45°С. В раствор, пока он теплый, погружают семена: огурцов - на 12 часов, всех других культур - на 24 часа.



И, наконец, четвертая операция - закалка. Закалка семян проводится непосредственно перед посевом. Она ускоряет всхожесть семян и повышает устойчивость к внезапным понижениям температуры почвы и воздуха. Проводится, как и обеззараживание, разными способами: а) набухшие семена на 12 часов помещают в камеру, охлажденную до 0-плюс 1°С, затем на 12 часов переносят в помещение с температурой 18-20°С (такой режим повторяется трое суток); б) набухшие семена огурцов при появлении наклевывания выдерживают 6 часов при температуре 18-20°С, а затем на 18 часов переносят в камеру с температурой 0 - плюс 2°С (этот режим выдерживают 5-7 суток); в) семена огурцов замачивают на 6, томатов - на 12 часов, потом воду сливают и выдерживают семена 12 часов при температуре 15-20°С, а еще 12 часов - при температуре 3-1 °С (продолжительность такого режима для огурцов составляет 5-7. для томатов - 10-12 дней).

Л. Кряжева, кандидат биолог, наук

Газета «САДОВОД»











Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Проверка семян на всхожесть. Обеззараживание семян

ЯНВАРЬ - время проверки качества семян

РАССАДА И УХОД ЗА НЕЙ

Дражирование семян

Подзимние посевы

::. прочитало: 87 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.