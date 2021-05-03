





::. Стрессы для растений и потери урожая | Овощеводство Стрессы для растений и потери урожая

Для типичного примера можно взять тепличные огурцы в период активного плодоношения.

В теплый солнечный день хозяева по какой-то причине забыли своевременно проветрить теплицу.

Прошло два-три часа, и бывшие до этого в относительном оптимуме температура и влажность воздуха, транспирация растений, водный запас грунта, количество углекислого газа в воздухе стали менять свои параметры, превышая или снижая границы в неблагоприятные стороны. Повышение температуры воздуха повлекло за собой снижение его влажности. Оба эти явления вызвали усиление испарения влаги листьями. Какое-то время растения справлялись с этим, имея хорошо развитую (и поглощающую) корневую систему, работоспособные проводящие сосуды и достаточное количество влаги в грунте. Но постепенно стала наступать разбалансировка в поглощении и испарении влаги, а в листовых клетках началось их обезвоживание. Перегрев верхних листьев усилился, они стали завядать. По этой причине и потому, что без притока свежего воздуха содержание углекислоты воздухе закрытой теплицы опустилось до минимального уровня, фотосинтез прекратился. Отток органических веществ из листьев в плоды резко снизился, что помешало им подрасти в ночное время, а вот отток азотистых веществ (больше неорганических) не снизился. В результате из-за стресса, испытанного растениями, плоды оказались переполненными нитратами. Дефицит водный вызвал дефицит пищевой. В частности, листья недополучили калия, который мог бы им помочь в противодействии перегревам. Общим результатом всех негативных явлений стало нарушение ритмичности плодоношения, потеря части мелких завязей и неподдающаяся точному определению потеря общего урожая. Повторный подобный стресс, даже меньшей силы, дополнительно нанесет урожаю больший урон, чем начальный. Однако крупные стрессовые ситуации случаются с растениями не столь уж часто. И все-таки урожаи разных культур из года в год остаются не очень впечатляющими.

В чем же тут дело?

В научной литературе по овощеводству утверждается, что незначительные отклонения внешних параметров от оптимальных не наносят существенного вреда растениям. Многочисленные же опыты с разными культурами в камерах искусственного климата показывают наивысшую их продуктивность при постоянстве режимов температуры, освещенности, влажности, пищевого и водного регламентов. А неизбежные и все время прибавляющиеся за вегетацию продуктивные потери происходят по причинам непостоянства внешних условий, существующих в открытом грунте и в теплицах. Урожайные потери были бы незначительными, если колебания параметров среды имели бы постоянность и однообразность. Тогда растения постепенно смогли бы выработать приспособительные механизмы и меньше расходовали бы необходимых продуктивному развитию растительных средств. В природе же такого практически не бывает, и колебания жизненных граней имеют характер непредсказуемости. Во всех случаях непредсказуемости и разноплановости внешних изменений растение вынуждено тратить часть энергетических веществ, предназначенных для создания урожая, на выравнивание своего внутреннего единства и приспособление к новым условиям. На это идут сложные и ценные органические вещества – витамины, гормоны, ферменты, фитонциды и др.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Внешние факторы жизни овощей

Требования огурца к влажности почвы и воздуха

Поглощение и испарение воды растениями

Транспирация в овощных растениях

Воздухообмен - фактор, влияющий на развитие растений

::. прочитало: 53 | автор: sadovod | Сегодня, 10:35 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.