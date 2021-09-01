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::. Кислотность почвы – важный фактор в жизни растений | Овощеводство / Ваш сад / Удобрения
Кислотность почвы – важный фактор в жизни растений
Кислотность почвы оказывает большое влияние на жизнедеятельность растений. Каждое растение может полноценно развиваться только в определенном интервале pH. Под действием внесенных удобрений и других факторов этот показатель с годами меняется. Поэтому одной из важных задач огородника определить кислотность почвы и привести показатель pH в соответствие требованиям огородной культуры.
По отношению к кислотности почвы, овощные и ягод­ные культуры условно можно разделить на 4 группы.
Первая группа. Растения, отрицательно реагируют на повышенную кислотность и наиболее значимо отзывающиеся на известкование это свекла столовая, лук, чеснок, сельдерей, капуста белокочанная, цветная и другие виды капусты, пастернак, шпинат, слива, вишня, смородина.
Вторая группа. Растения, которым необходима слабокислая или нейтральная почвенная кислотность. Эти культуры хорошо отзывающиеся на известкование почвы. Это салат, огурцы, брюква, лук­-порей, груша, яблоня, земляника.
Третья группа. Растения, которые плохо переносят избыток кальция в почве. На сильно кислых почвах под эти культуры вносят пониженные дозы извести, или выращивают эти культуры на 2-3 год после известкования. Это – картофель, томаты, морковь, кабачки, петрушка, репа, редька, тыква, крыжовник, малина.
 К четвертой группе отнесем щавель, который хорошо растет и на кислых, и на нейтральных почвах.
Точно определить показатель pH почвы можно только в лабораториях, но на своем садовом участке это можно сделать при помощи лакмусовой бумажки. На грядке аккуратно делается ямка глубиной около 25 см. Со стенки этой ямы берется тонкий срез почвы. Почву помещают в стеклянную банку, заполнив её на половину, затем доливают дистиллированной водой. Если нет дистиллированной воды, можно взять дождевую. Очень тщательно перемешивают раствор, и опускают в него лакмусовую бумажку. Затем сравнивают цвет, который приобрела бумажка с приложенной шкалой, и определяют показатель pH.
Кислотность почвы можно определить и по сорнякам, которые прекрасно чувствуют себя, произрастая на почве.
Если на вашем участке растут вереск, багульник, вероника полевая, мята полевая, иван-да-марья, лютик ползучий, осока, папоротник, пикульник, подорожник, фиалка трехцветная, хвощ полевой, щавель конский, то почва на участке кислая.
Слабокислую почву любят бодяк огородный, мать-и-мачеха, вьюнок полевой, клевер луговой, пырей ползучий, крапива, лебеда, мокрица (звездчатка), ромашка.
На почве нейтральной кислотности растут горицвет, вьюнок полевой, донник белый, молочай, осот огородный, и другие. Но все-таки сорняки могут только дать приблизительную оценку кислотности почвы.
Для получения высоких урожаев необходимо приводить кислотность почвы в соответствие требованиям выращиваемой культуры.  Повышенная кислотность почвы затрудняет доступ элементов питания, задерживает их развитие. Растения хуже развиваются, чаще подвергаются заболеваниям, что естественно отражается и на качестве, и на количестве урожая.
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::. прочитало: 93 | автор: sadovod | Вчера, 10:27 | Комментариев 0 |
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