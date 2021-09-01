



::. Кислотность почвы – важный фактор в жизни растений | Овощеводство / Ваш сад / Удобрения Кислотность почвы – важный фактор в жизни растений

Кислотность почвы оказывает большое влияние на жизнедеятельность растений. Каждое растение может полноценно развиваться только в определенном интервале pH. Под действием внесенных удобрений и других факторов этот показатель с годами меняется. Поэтому одной из важных задач огородника определить кислотность почвы и привести показатель pH в соответствие требованиям огородной культуры.

По отношению к кислотности почвы, овощные и ягод­ные культуры условно можно разделить на 4 группы.

Первая группа. Растения, отрицательно реагируют на повышенную кислотность и наиболее значимо отзывающиеся на известкование это свекла столовая, лук, чеснок, сельдерей, капуста белокочанная, цветная и другие виды капусты, пастернак, шпинат, слива, вишня, смородина.

Вторая группа. Растения, которым необходима слабокислая или нейтральная почвенная кислотность. Эти культуры хорошо отзывающиеся на известкование почвы. Это салат, огурцы, брюква, лук­-порей, груша, яблоня, земляника.

Третья группа. Растения, которые плохо переносят избыток кальция в почве. На сильно кислых почвах под эти культуры вносят пониженные дозы извести, или выращивают эти культуры на 2-3 год после известкования. Это – картофель, томаты, морковь, кабачки, петрушка, репа, редька, тыква, крыжовник, малина.

К четвертой группе отнесем щавель, который хорошо растет и на кислых, и на нейтральных почвах.

Точно определить показатель pH почвы можно только в лабораториях, но на своем садовом участке это можно сделать при помощи лакмусовой бумажки. На грядке аккуратно делается ямка глубиной около 25 см. Со стенки этой ямы берется тонкий срез почвы. Почву помещают в стеклянную банку, заполнив её на половину, затем доливают дистиллированной водой. Если нет дистиллированной воды, можно взять дождевую. Очень тщательно перемешивают раствор, и опускают в него лакмусовую бумажку. Затем сравнивают цвет, который приобрела бумажка с приложенной шкалой, и определяют показатель pH.

Кислотность почвы можно определить и по сорнякам, которые прекрасно чувствуют себя, произрастая на почве.

Если на вашем участке растут вереск, багульник, вероника полевая, мята полевая, иван-да-марья, лютик ползучий, осока, папоротник, пикульник, подорожник, фиалка трехцветная, хвощ полевой, щавель конский, то почва на участке кислая.

Слабокислую почву любят бодяк огородный, мать-и-мачеха, вьюнок полевой, клевер луговой, пырей ползучий, крапива, лебеда, мокрица (звездчатка), ромашка.

На почве нейтральной кислотности растут горицвет, вьюнок полевой, донник белый, молочай, осот огородный, и другие. Но все-таки сорняки могут только дать приблизительную оценку кислотности почвы.

Для получения высоких урожаев необходимо приводить кислотность почвы в соответствие требованиям выращиваемой культуры. Повышенная кислотность почвы затрудняет доступ элементов питания, задерживает их развитие. Растения хуже развиваются, чаще подвергаются заболеваниям, что естественно отражается и на качестве, и на количестве урожая.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Водород в жизни растений

Наилучшие формы удобрений разных видов овощных культур

Повышенная кислотность почвы

Известкование почв на участке

Кислотность почвы

::. прочитало: 93 | автор: sadovod | Вчера, 10:27 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.