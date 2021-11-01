Углекислый газ в жизни растений

Всем известно, что растения поглощают углекислый газ. А как это на них сказывается? Дело в том, что для растений углекислый газ – основа углеродного питания, он просто необходим растениям для нормального роста и развития.

А сколько его находится в воздухе? Всего-навсего 0,03 %. Для людей, дышащих кислородом, это нормальный показатель, а вот растения не отказались бы от его увеличения. Углекислый газ в доступном для растений приземном слое вырабатывают почвенные микроорганизмы, когда осваивают и разлагают органические вещества. В этом заключается положительное воздействие раствора органических удобрений (навоза), когда его расставляют в ведрах или бочках в теплицах. В этом случае содержание углекислого газа в воздухе повышается, у растений ускоряется рост и повышается плодоношение, увеличивается урожай, повышается устойчивость к болезням и вредителям. Впрочем, повышенное содержание углекислоты в воздухе следует учитывать и людям, работающим в таких теплицах: от чего растения в восторге, для нас чревато отравлением. Однако повысить содержание углекислого газа в приземном слое воздуха можно не только в теплице, но и в открытом грунте. Достигается это путем внесения в почву полуперепревшего навоза и за счет подкормок растворами коровяка и птичьего помета.

Чем больше в почве органического вещества, тем больше выделяется углекислого газа и, соответственно, тем лучше углеродное питание растений. Хотя углекислый газ и тяжелее воздуха, но ветер легко сносит и перемешивает эту полезную атмосферу, поэтому улучшить углеродное питание культур помогут посадки кулисных растений (бобы, кукуруза), которые защитят посадки овощей от ветра; или установка вновь вошедших в моду низких плетней вокруг посадок или для ограждения всего огорода. Конечно же, такой не продуваемый материал как пленка остается пока незаменимым для сохранения благоприятного для растений микроклимата. Итак, почему бы не попробовать применить этот прием для повышения уровня углеродного питания овощных растений? Для этого следует создать благоприятную атмосферу (увеличить содержание углекислого газа) за счет использования органических удобрений и сохранить ее в теплице и в открытом грунте.

А. Кремнева

Газета «САДОВОД"









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