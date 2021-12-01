

::. Огород живет круглый год | Овощеводство Огород живет круглый год

Примитивное огородничество, т. е. возделывание отдельных съедобных культур, получивших со временем название овощей, началось, по сути дела, с момента оседлости людей на определенных территориях. Проходили века цивилизации, и огородничество приобретало все больший размах, становясь необходимейшим элементом жизнедеятельности, давая незаменимую для человека продукцию. Огородничество и его высшее проявление – промышленное овощеводство – было и остается профессией и пристрастием больших людских масс. Но мы не станем касаться огородов в мировом масштабе и полевого овощеводства, а сосредоточим внимание на огородах приусадебных и дачных, во многом сохранивших свое многовековое лицо и назначение. Позади у огородов века, а впереди бесконечность времени – «покуда вертится Земля», как сказал поэт. В огороде могут быть неразделимы выгода от выращиваемых культур, урожайные достижения, полезный для здоровья продукт и труд, эстетика рукотворного искусства. Огород, по сути, живет круглый год, только в разных проявлениях; в семенных материалах, в посевах и надеждах на благополучие всходов, в буйном росте культур, в урожайном великолепии, в превращении растительных остатков в перегной, в мечтах о новых сезонах. Он может иметь ежегодно разные лики. Для этого стоит только убрать или добавить какие-то культуры, поменять сорта, изменить размещение гряд с растениями, ввести в оборот пленочные сооружения. В каждом огороде отражается характер его хозяев: деятельный или ленивый, поисковый или консервативный, загребущий или бескорыстный. Огород может выглядеть заурядным или выделяться своим видом, быть разноцветным или однотонным, скудным или пышным, унылым или веселым, безалаберным или упорядоченным, ухоженным или запущенным, иметь эстетическую ценность. Избранный хозяином стиль ведения огорода требует своего особого подхода к возделыванию каждой из овощных культур. Один уход должен быть при выращивании на грядке монокультуры и другой – при смешанных посевах и посадках. Увеличение количества культур и их сортов автоматически влечет за собой число работ и приемов ухода, необходимость приобретения дополнительных знаний и накопления навыков по агротехнике. Достойны хвалы те огородники, что ежегодно получают высокие урожаи культур на многолетних и хорошо возделанных участках. Но еще большей чести заслуживают те, кто совершенно неприспособленные для овощей территории (болота, пески, каменистые земли) упорным трудом и природной смекалкой постепенно превращают в плодородный оазис, способный отвечать сложным требованиям любой из культур.

Жизнь каждого из огородных овощей начинается в пакетике с хранимыми семенами, продолжается на выделенных местах огородной почвы и заканчивается на наших столах в заготовках, гарнирах, салатах и иных многочисленных блюдах, ласкающих взор и умножающих аппетит. Свое всегда кажется лучше и вкуснее. Недаром, пройдя на рынке по овощному ряду, где торгуют дачники, можно наслушаться много похвал разложенной продукции, высказанных иногда с особой интонацией и выдумкой. Жизнь огорода, его состояние в разные периоды сезона, отдельные особенности культур нередко находили и находят отражение в произведениях художественной и мемуарной литературы наших писателей. «Целый мир живет, растит потомство, шевелится, поет, плачет, прячется в плотно сомкнувшейся зелени огорода. У всякого овоща, оказывается, есть двойник, иной раз много двойников – кровопийц, и все-то они хитры, коварны, напористы. Пока извоженное да избалованное человеком огородное растение укоренится, пока с духом соберется, закаленные в вечной борьбе сорняки не дремлют; идут вглубь, захватывают пространство, цепляются в земле и на земле за что придется, душат, соки из овощей сосут, обескровливают огород...». Так изображает огородный мир писатель В. П. Астафьев. Писатель в процитированном отрывке коснулся только одного неприятеля овощей – сорняков. Но есть и другие, более вредоносные: бактерии, грибы, насекомые. И хотя главным другом, помощником и защитником овощных растений является человек, они и сами приспособились по своим биологическим свойствам помогать друг другу. Делают они это через корневые выделения, стимулирующие рост и развитие и укрепляющие общее состояние, а также через листовые выделения, если и не убивающие живых вредителей, то хорошо их отпугивающие. Многие известные люди несли по жизни в своих душах память об огородах детских и позднейших лет, отражали эту память в своих публикациях.

Художник К. С. Петров-Водкин об огороде своего детства говорил так: «Здесь научился я любить землю – от влажной гряды с набухавшими ростками, ухоженной моими руками...». Ему вторит писатель Г. Н. Троепольский: «Запахи огородов были родными и близкими. Картофельная ботва, немного опьяняющий... анис и укроп, запахи огурцов, помидоров, тыквы и цветущего подсолнечника – все смешивалось в неподвижном воздухе. Знакомые с детства запахи!». А по мнению И. А. Бунина, возвращавшегося памятью в детскую пору, «мы... сами того не сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир». Не научным, а писательским языком говорит в одном из своих эссе В. А. Солоухин о внутрирастительных взаимоотношениях. Он пишет: «Настоящие огородники знают, что иные огородные культуры хорошо соседствуют на грядах, а иные плохо... Важно то, что соседство растений не безразлично каждому из соседей». О мелиховском огороде Чеховых есть немало восторженных слов в письмах и воспоминаниях братьев Антона Павловича. Известно, что сам он больше любил возиться с плодовыми и ягодными посадками, а огородом целиком заправляла сестра Мария Павловна. По словам Михаила Чехова, на огороде у Марии Павловны «творились чудеса: зрели на воздухе баклажаны и артишоки». А Александр Чехов так писал об овощах со своего огорода: «Иное огородное растение – какой-нибудь кочан капусты или артишок – на рынке стоит грош. Но раз выводишь его у себя на огороде сам, ухаживаешь за ним и с любовью выращиваешь его – оно становится дорогим для тебя... Это богатейшее чувство, и не каждому дается испытать его». Стоит привести мнения еще двух писателей. «Я горжусь, что ни картошку, ни овощи не покупаю на рынке», – это С. М. Голицын. «Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека», – а это А. Я. Яшин. Хороший огород всегда способен будить в душах его хозяев эстетические и лирические чувства.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 121 | автор: sadovod | Вчера, 12:29 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.