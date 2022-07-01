

::. Как приготовить качественный компост на дачном участке | Овощеводство / Удобрения Как приготовить качественный компост на дачном участке

По своим питательным свойствам правильно приготовленный компост не уступает и навозу. Но ошибки при изготовлении компоста могут привести к потере питательных элементов, или даже нанести вред вашему саду и огороду. Что можно внести в компост, что нельзя, как ускорить компостирование и как правильно приготовить компост?

Компост (от лат. compositus —что значит составной) — Это органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микроорганизмов (бактерии, грибы и т.д.) и макрорганизмов (дождевые черви и другие насекомые). Процесс образования компоста называют компостированием.

Компост является ценным, и главное доступным для садоводов органическим удобрениям.

Компосты бывают разные: торфонавозные, торфопометные, торфоопилочные и другие. Но на садовых участках садоводы обычно приготавливают сборный компост, в состав которого входят сорняки, скошенная трава, кухонные отходы, опилки, бумага, практически все, что может перегнивать, и закладывают то, что необходимо утилизировать в именно в данный момент. Все эти органические соединения имеют необходимые для растения элементы питания, но все они находятся в недоступной для растения форме. А становятся доступными только после их минерализации почвенной микрофлорой.

Компостирования начинается с выбора места на участке.

Обычно место отводят для компоста в затененных уголках садового участка не близко к дому. Компост можно приготавливать в компостных ящиках, компостных кучах, и в компостных ямах. Но в ямах менее предпочтительный вариант, т.к. компостирование – процесс аэробный, т. е. для деятельности микроорганизмов необходим воздух.

В ямах доступ воздуха в нижние слои будет затруднен.

Поэтому если выбран последний вариант, то ямы делают неглубокие. Если компостирование планируется в компостных ящиках, то необходимо предусмотреть щели для доступа воздуха к компостируемому материалу и желательно 2-3 отсека. В один из них можно складывать компостируемое сырье, а в других происходит процесс дозревания компоста. Можно просто приготавливать компост на компостных кучах. Во всех случаях во избежание потери питательных элементов, компостируемое сырье накрывают каким-либо материалом. Кроме воздуха для процесса компостирования понадобятся влага и тепло.

На дно укладывают слой торфа, в отсутствие торфа используют дерновую или огородную землю, затем компостируемый материал слоем 15-20 см и снова слой почвы 5-10 см. И так далее: сырье для компоста укладывают слоями, переслаивая торфом, дерновой или огородной землей.

Что можно и что нельзя вносить в компост?

Здесь хочу процитировать строки из журнала «Плодовая школа и плодовый сад», Москва, 1882 г.

Не брезгуйте никакими нечистотами, никаким сором, способным к разложению; пересыпайте зловонные вещества не только землей, но и золой, а если, возможно, известью и торфом. Не давайте только компостным кучам пересыхать или сильно уплотняться, помня, что влажность и доступ воздуха – необходимые условия быстрого разложения, и через 2 года вы получите легкую, тёмно-бурую, землистую массу без неприятного запаха – компост.

Но все-таки не следует помещать в компостную кучу ботву заболевших растения, крупные кости. А мясо и рыба могут привлекать грызунов: крыс и мышей. Ну и конечно не следует укладывать на компостирование материалы, которые не разлагаются в течение многих лет.

Чтобы ускорить процесс компостирования можно в свежую компостируемую массу добавить компост, желательно недозрелый. Тем самым мы внесем микроорганизмы, которые быстро приступят к работе по переработки органических соединений.

Конечно, идеально заполнить сразу всю компостную кучу или яму, но это не всегда удобно, поэтому садоводы заполняют их по мере необходимости утилизации того или иного материала.

Как только начинается процесс разложения органических веществ, температура разлагающегося

материала может достигать 60 -70°C. Высокая температура – очень важная составляющая процесса изготовления компоста. Она способствует подавлению болезней, вредителей, семян сорняков. Как только бактерии переработают весь легко усваиваемый материал, температура компостной массы начинает снижаться.

И затем наступает стадия созревания.

Раз в месяц желательно перелопачивать содержимое.

Этот прием разрыхляет компостируемый материал и способствует доступу воздуха к нижним слоям. И не забывайте увлажнять компост, он не должен пересыхать. На стадии созревания происходит минерализация элементов питания, накопление гумусовых кислот и природных антибиотиков.

Для получения высококачественного компоста необходимо, чтобы срок компостирования включал хотя бы один летний период. Готовый компост хорошего качества должен представлять собою однородную массу, содержать все необходимые растениям элементы питания, кислотность pH должна быть в пределах 6 - 7,0.

Готовый компост со временем теряет свое качество, как удобрение, но способствует улучшению структуры почвы.

Внесение в компостируемый материал минеральных фосфорных и калийных удобрений сделает компост органоминеральным удобрением.

На компост положительно отзываются практически все садовые и огородные культуры.

Слегка недозрелый компост можно вносить в посадочные лунки при посеве семян тыквы, кабачков и огурцов. Под остальные культуры вносят зрелый компост под осеннюю или весеннюю перекопку.











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::. прочитало: 79 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.