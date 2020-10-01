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::. Предзимнее компостирование | Удобрения
Предзимнее компостирование
Хорошим почвоулучшителем является компост — удобрение, приготовленное из органических материалов (торфа, соломы, растительных остатков, кухонных отбросов, бытового мусора и других).
Компост необходим в больших количествах, поэтому компостированием нужно заниматься круглый год.
В холодное время года процессы разложения органических материалов в компостной куче замедляются, однако поддерживать их активность можно и нужно и в этот период.
Один из способов подзимнего компостирования состоит в укладке компостирующего материала на тех местах участка, которые освободились после уборки урожая. Настелив слой компостирующего материала, его заделывают в почву. Запахивание помогает разложению, а весенняя вспашка заканчивает его.
В качестве компостирующего материала в основном используются растительные остатки, имеющиеся в большом количестве после уборки урожая. Можно использовать также опавшие листья: листья укладывают слоем толщиной 2—3 см, посыпают известью и заделывают в почву.
Влажность, тесный контакт с почвой, активность обитающих в почве микроорганизмов — все это обеспечивает эффективное разложение органического материала.
С наступлением холодов процесс разложения, конечно, замедляется, однако весной этот процесс вновь активизируется.
Внесение и заделка в почву большого количества органического материала осенью значительно улучшает состояние почвы, особенно при освоении новых участков. Подзимнее компостирование дает в этом случае лучшие результаты, чем внесение готового компоста.
При отсутствии опавших листьев, запаханные растительные остатки убранных культур можно замульчировать соломенной резкой, которая помогает теплоизоляции почвы и поддерживает ее биологическую активность.
Ю. Смирнов, садовод-любитель
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Вчера, 11:35 | Комментариев 0 |
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