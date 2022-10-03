



::. Процесс создания высокоплодородной почвы — дело многих лет | Овощеводство Процесс создания высокоплодородной почвы — дело многих лет

Среди возделываемых овощных культур нет ни одной, которая не проявляла бы себя положительными ростовыми характеристиками и повышением урожайности на почвах высокого плодородия.

Последнее включает степень окультуренности почвы (длительность эксплуатации под культурными растениями, уровень органического вещества, глубина пахотного слоя), ее физические (скорость разогрева весной, устойчивость температуры летом, водопроницаемость и водоудерживающая способность, наличие воздуха), механические (размер почвенных частиц, их стабильность) и химические свойства (величина, концентрация и степень распределения в корнеобитаемом слое питательных элементов, кислотность почвенного раствора).

Все перечисленные почвенные показатели с учетом биологических особенностей и составляют требовательность отдельной овощной культуры к почве.

Хотя почва изначально обладает определенным уровнем плодородия и какие-то виды овощей могут дать на ней вполне хороший урожай, процесс создания высокоплодородной почвы — дело многих лет. После создания почвы высокого качества, этот уровень необходимо поддерживать и ежегодно воссоздавать заново.

Даже при выращивании культур на очень плодородной почве высокие урожаи не гарантированы. Так как кроме почвы урожай зависит от других факторов, воздействующих и на саму почву, и на произрастающие на ней культуры. Это и постоянная изменчивость (колебания) климатических условий, и способность человека умело противостоять им или использовать наилучшим образом.

Невозможно на небольшом участке создать для каждой культуры почву, оптимально соответствующую ее потребностям. Поэтому участок надо привести к состоянию плодородия, подходящему любому растению. А для этого надо хорошо представлять процессы, которые протекают в почве при тех или иных воздействиях.

Плодородие почвы любого уровня зависит от скорости возврата отнятых у нее питательных элементов, одна часть которых поглощается растениями и превращается в продукцию, а другая — попадает с осадками и поливной водой в нижние слои и уже не может быть полезной растениям. Каждой весной, ко времени посева или посадки, необходим один и тот же уровень плодородия почвы.

Возврат элементов и насыщение ими почвы происходит за счет корневых подкормок в течение вегетации, летнего и подзимнего мульчирования посадок, внесения органических и минеральных удобрений в основную подкормку и разложения растительных остатков. Последние обогащают почву целлюлозой, лигнином, крахмалом, сахарами, жирами, белками, витаминами.

Растениям нужна почвенная вода, которая находится в разных состояниях. Парообразной воды крайне мало в почвенных порах, и растения ее почти не используют. Вода, химически связанная, совсем не доступна растениям. Физически связанная (или пленочная) вода, хотя и доступна, но запас ее крайне ограничен и быстро используется растениями. Вода капиллярная подвижна и быстро пополняет запасы влаги при интенсивном испарении. Свободная вода, движущаяся вниз под действием силы тяжести, может вызывать сильное переувлажнение почвы. При высоком стоянии грунтовых вод или их поднятии по капиллярам возникает резкий недостаток воздуха. Почвенные поры заполняются водой на 30-60%, а растения снижают темпы развития и продуктивность при влажности почвы ниже 70% от ее полной влагоемкости (насыщенности). Поэтому так важны периодические и регулярные поливы.

Для дыхания корням нужен воздух, который поступает в почву в процессе аэрации, т. е. воздухообмена между почвой и приземным слоем атмосферы. Растения используют главным образом два компонента воздуха: корни — кислород, а наземные части — выделяющийся из почвы углекислый газ. Бобовые культуры используют азот для деятельности корневых клубеньковых бактерий.

На долю корневого дыхания приходится около 30% всех дыхательных процессов почвы, остальное приходится на долю почвенной фауны (микроорганизмы, черви).

Для улучшения аэрации почвы проводят предпосевную обработку, рыхлят в процессе выращивания. Вместе с поливной или дождевой водой в почву проникает и воздух. Без притока из атмосферы воздуха растения исчерпывают запас кислорода в почве за 20-100 часов.

Без выделения углекислого газа от совместной деятельности корней и микроорганизмов растения могли бы также быстро задохнуться и погибнуть. Но выделение СО2 из почвы помогает фотосинтетической деятельности растений. Без почвенной углекислоты вся растительность земли могла бы истратить СО2 атмосферы за 50 лет.

Без кислорода в почве вовсе не происходит прорастание семян, замедляется рост проростков, растяжение клеток корня и стебля. Избыток влаги в почве препятствует проникновению в нее кислорода. Плотные почвы бедны кислородом, а корни растений располагаются в них неглубоко.

В почвах важно содержание крупных минеральных частей и мелких (илистых). В этом случае лучше поддерживается и аэрация, и водоудерживающая способность почв.

Высокая кислотность препятствует поступлению в почву ряда питательных элементов, вызывает подкисление клеточного сока, ухудшает углеводный обмен, снижает содержание белков, увеличивает накопление нитратов, подавляет фотосинтез, задерживает образование репродуктивных органов. Поэтому необходимо нейтрализовать излишнюю кислотность почвы.

Оптимизировать почвенные показатели в соответствии с потребностями растений можно созданием специальных грунтов. Но это делают в основном для тепличных культур. Почвы открытого грунта улучшают: внося органические удобрения в сочетании с известковыми, макро- и микроудобрениями; утепляя торфом песчаные и песком глинистые почвы; применяя разрыхляющие добавки на плотных почвах и компосты на любых; понижая уровень грунтовых вод и углубляя корнеобитаемый слой.

Э. Феофилов, засл. агроном России







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::. прочитало: 162 | автор: sadovod | Вчера, 20:51 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.