



::. Агрохимия почвенная и растительная | Овощеводство Агрохимия почвенная и растительная

В ежегодной сезонной работе в огороде и саду можно достаточно широко применять науку агрохимию и без знания ее тонкостей и законов. Но все-таки любые знания в этой области, даже самые неполные, всегда принесут пользу величинам урожаев культур и качеству овощной продукции.

Агрономическую химию можно разделить на 2 части: почвенную и растительную. Они тесно связаны между собой удобрениями с содержащимися в них элементами минерального питания.

Почвенная часть включает в себя химические и водно-физические свойства, связанные с применением удобрений, и понятие плодородия.

Растительная часть охватывает вопросы поглощения элементов питания и использования их растениями на рост, развитие и продуктивность. Потенциальную способность земли (плодородие) для обеспечения определенного уровня урожайности всех возделываемых культур земледельцу приходится создавать в течение нескольких лет, исходя из разновидности почвы. Сделать это можно с любой почвой. В начале окультуривания почвы могут иметь самый различный состав, а после настоящего окультуривания становятся малоотличными друг от друга по основным показателям.

Для начального создания и последующего поддержания почвенного плодородия необходимо ежегодное внесение в нее известковых материалов, придающих кислотности ее жидкой фазы (почвенного раствора) показатель, близкий к нейтральному; навоза в свежем виде с осени и в виде перегноя весной; компостов разного состава (без сорняков и болезнетворных начал) в весенние сроки; набора минеральных удобрений, включающего полный состав всех известных полезных (биофильных) элементов питания растений. Все, что вносится в почву, улучшает ее состав, создает нужную структуру ее частиц, способность удерживать влагу. Это нужно для самой почвы. А вот все удобрения, с их питательными элементами, нужны не самой почве, а выращиваемым на ней растениям, которые питаются через ее посредство. При окультуривании той или иной почвы в пределах определенного участка, оптимизации ее агротехнических свойств следует избегать неразумных действий. Во всем должен присутствовать здравый смысл, если не хватает точных знаний. Невозможно сделать почву плодородной за один или два года, внося в нее самые высокие дозы удобрительных веществ. И можно растянуть этот процесс на лишние годы, давая нужных материалов чересчур мало. В качестве создания хорошей почвы полезен торф любого вида, особенно верховой.

Торф, навоз и известь увеличивают почвенно-поглощающий комплекс, который предохраняет затем растения от излишка концентрации элементов питания, поглощая их своими частицами, чтобы позднее сделать свободными для поглощения корнями. Торфяные и глинистые частицы способствуют удержанию в почве питательных элементов, частицы рыхлящих материалов свободно пропускают их в нижние слои, делая недоступными для растений. Гумусовые частицы не только напрямую помогают в питании растений, но и оберегают последние от вредных (токсических) элементов, аккумулируя их в себе. Почва с оптимальными агрохимическими свойствами не может быть излишне плотной или рыхлой, кислой, «жирной» или «тощей». Все, что «чересчур», для хорошей почвы непригодно. Для первоначальной нейтрализации почву известкуют по полной норме. Нужно определить величину кислотности и дозу извести по справочнику. В дальнейшем лучше известь добавлять ежегодно в ограниченных количествах. Несмотря на различные требования культур к диапазонам кислотности почвы (широким или узким), интервал от 6 до 7 pH подойдет любым растениям, а элементам питания позволит в достатке поглощаться корнями. Почвенная агрохимия не может существовать без микробиологии, – обязательного наличия в корневой зоне растений (ризосфере) полезных микроорганизмов, разлагающих труднорастворимые питательные соединения, превращающих органические вещества в минеральные, предохраняющих корни от грибных болезней.

Э. Феофилов







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::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.