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::. Овощные культуры: от биологии к агротехнике | Овощеводство
Овощные культуры: от биологии к агротехнике
Есть требования, общие для всех культур: высокое почвенное плодородие, воздухо- и влагообеспеченность корневых систем, уровень освещенности надземных органов, элементы минерального питания. В то же время растения, даже входящие в одно семейство или в одну группу культур, имеют свои специфические особенности по температурным требованиям, концентрации элементов питания, уровню почвенной кислотности, времени посадки.
 Приемы агротехники любой культуры обычно постоянны в течение десятилетий. Чаще всего изменения в них связаны с внедрением новых механизированных способов ухода. А вот новые сорта обычно требуют пересмотра старых приемов или более тщательного их исполнения, чтобы полнее реализовать заложенные в них генетические возможности повышенной урожайности.
Зачастую в своем увлечении новым последующие поколения растениеводов отвергают и забывают наработанные и оправдавшие себя способы ухода. Но все лучшее из прошлого рано или поздно снова становится востребованным, возвращается в привычный оборот, прекрасно уживаясь с новым и удачно его, дополняя на пользу продуктивности растений.
Без летального и осмысленного знания биологических особенностей уже выращиваемых или намечаемых для этой цели культур невозможно помочь растениям наиболее полно реализовать заложенные в них потенциальные возможности по урожайности. Знание биологии растений помогает вырастить качественную рассаду, правильно и в точные сроки посадить и посеять, наилучшим образом разместить растения на участке, правильно провести обрезку, экономно применить удобрения, не разливать без пользы воду, получить более качественные семена и выше урожай.
Ниже для большинства овощных культур приводятся необходимые мероприятия по уходу в период вегетация, продиктованные их биологическими особенностями.

Чеснок. От биологии к агротехнике
Горох. От биологии к агротехнике
Лук репчатый. От биологии к агротехнике
Картофель. От биологии к агротехнике
Морковь. От биологии к агротехнике
Мята. От биологии к агротехнике
Хрен. От биологии к агротехнике
Пастернак, петрушка. От биологии к агротехнике
Корнеплодные культуры. От биологии к агротехнике
Томаты: от биологии к агротехнике
Перец. От биологии к агротехнике
Баклажан. От биологии к агротехнике
Салат. От биологии к агротехнике
Ревень. От биологии к агротехнике
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::. прочитало: 187 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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