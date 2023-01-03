



::. Только эти семена и эти растения сформируют богатый урожай | Овощеводство Только эти семена и эти растения сформируют богатый урожай

Конечно, урожай в первую очередь зависит от условий, которые мы создадим нашим овощным культурам, от факторов независящих от нас, например от количества выпавших осадков, от количества солнечных дней, от температуры воздуха. Но давайте представим, что нам удалось создать для всех растений совершенно одинаковые условия, а урожай при этом будет разный. Почему при одинаковых условиях одни растения способны дать урожай больше, а другие дают меньше, как отобрать потенциально урожайные семена, а затем растения?

И выбор семян всегда начинается с сорта.

Каждый сорт любой культуры – это носитель генов, определяющих количество потенциального урожая, способности противостоять грибным и вирусным заболеваниям и других ценных качеств.

Поэтому приобретайте районированные сорта и гибриды хорошо себя зарекомендовавшие, имеющие положительные отзывы, и что важно, только у надежных производителей и торгующих фирм.

Ну а если вы используете свои семена, то собирайте их с самых здоровых и обильно плодоносящих кустов. Перед посевом внимательно осмотрите семена, отбракуйте мелкие и поврежденные.

Но и среди отобранных, лучших по внешним признакам семенах возможны скрытые дефекты: низкая энергия прорастания, недостаток составных биохимических веществ, вирусные инфекции. Поэтому и лучшим по внешним признакам семенам желательно провести предпосевную обработку: обеззараживание и обработку в растворах микроэлементов. Для этих целей существуют специальные препараты, в качестве раствора микроэлементов можно использовать раствор древесной золы (1 столовая ложка древесной золы на 1 л воды).

А далее приступаем к посеву, и продолжаем отбор. Те сеянцы, которые взошли первыми, и будут являться самыми потенциально урожайными. Но надо иметь в виду, что семенам при посеве необходимо создать одинаковые условия: влажность, температуру почвы, одинаковую глубину посева. При несоблюдении этих рекомендаций самые сильные семена, оказавшись в худших условиях или посеянные глубже, могут взойти позже. После этого этапа отбора оставляем для дальнейшего выращивания лидеров, остальных ликвидируем и следим за сеянцами далее.

На начальном периоде развития растения важное значение играют семядоли. В семядолях происходят важные фотосинтетические процессы. Образующиеся при этом органические соединения играют большую роль в развитии всего растения. В случае повреждения или преждевременной потери семядолей снижается накопление вегетативной массы, и что важно, задерживается формирование генеративных органов, т. е. будущего урожая. Поэтому для дальнейшего выращивания все сеянцы с одним семядольным листочком или с поврежденными семядолями ликвидируйте.

В дальнейшем, как, впрочем, и на всех этапах, растениям необходимо создать одинаковые условия. Так, например на подоконнике часть растений могут быть затенены другими, а оказавшись в худших условиях, они будут уступать в развитии растениям, возможно более слабым, но оказавшимся в более комфортных условиях.

При высадке рассады на постоянное место, опять же выбираем самые сильные, с толстым стеблем растения, корневая система которых, должна заполнять весь объем посадочной тары, и высаживаем их в теплицу или в открытый грунт. Приживаемость здоровой, крепкой рассады составляет почти всегда 100%. Но я всегда оставляю несколько кустов рассады, и в случае гибели или повреждения высаженного рассадного растения заменяю его другим.

Растения пройдя такой отбор, способны давать высокие урожаи, противостоять заболеваниям и нападению вредителей, конечно, при создании благоприятных условий для их дальнейшего выращивании.







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::. прочитало: 86 | автор: sadovod | Сегодня, 17:18 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.