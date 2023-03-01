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::. Первые весенние работы в теплице: посевы, сидераты, рассада | Овощеводство
 Первые весенние работы в теплице: посевы, сидераты, рассада
Посевы холодостойких культур в огороде у нас в Ленинградской области начнутся где-то в начале мая, может быть в самом конце апреля, а вот работы в теплице можно начинать на месяц раньше.
В том числе посевы некоторых овощных культур и получить урожай до выращивания основной культуры, выращивать рассаду, например капусты, или же просто подготовить почву для выращивания основной культуры.
Главное – иметь крепкую, хорошую теплицу, чтобы после снежной нагрузки не делать её ремонт, или приобретать новую теплицу.
Я свои теплицы приобрел в компании «Тепличный выбор». Это надежная компания, на рынке они с 1998 года. Важно, что компания «Тепличный выбор» сами производят теплицы различных форм и размеров. При желании специалисты компании доставят и установят теплицу на место.

Ну а как же использовать теплицу ранней весной?
У меня на участке 2 теплицы. В одной я выращиваю огурцы, а в другой томаты. На следующий год эти культуры меняются местами. Подготовку почвы для выращивания этих культур начинаю с осени. После сбора урожая из теплицы убираю ботву, и в почву вношу органические удобрения: там, где планирую выращивать огурцы - навоз, а в другую, где планирую выращивать томаты – компост. Также осенью вношу фосфорные и калийные минеральные удобрения. Все удобрения раскидываю по поверхности почвы и перекапываю на штык лопаты. Таким образом, внесенные удобрения равномерно распределяются по всему корнеобитаемому слою. Желательно раз в 5 лет вносить осенью доломитовую муку в теплицу, где запланирована посадка огурцов, но в этом случае внесение фосфорных удобрений лучше перенести на весну. При совместном внесении доломитовой муки и фосфорных удобрений часть фосфора может переходить в труднодоступную для растений форму.
Ну а что делать весной? Самый простой способ – ничего не делать, в принципе почва подготовлена к посеву или к посадке рассады. Перед посадкой останется лишь внести азотные минеральные удобрения (кто ими пользуется), перекопать на пол штыка лопаты и сеять огурцы, или высаживать рассаду.
Но можно использовать эти площади с пользой. Как только почва оттает, и при перекопке будет рассыпаться, можно приступать к посевам холодостойких культур с коротким периодом созревания, которые до конца мая успеют сформировать урожай.   
Например, вырастить в теплице листовые салаты. Раннеспелые сорта листового салата формируют урожай через 30-40 дней после посева.
До посева основных культур можно успеть вырастить редис.
На формирование урожая даже позднеспелым сортам понадобится 40-45 дней. Ранняя весна – это благоприятное время для выращивания редиса.  Редис – растение длинного дня. При длинном дне редис быстро выполняет свою основную функцию - выбрасывает стрелки и переходит к цветению, но наши цели другие, а именно получить урожай корнеплодов, а не семена. Посеянный в апреле в теплице редис успеет сформировать урожай до наступления длинных белых ночей. 
Если посеять в теплеце в первых числах апреля укроп, то в конце мая можно будет снять урожай. Всходы начинают появляться при температуре от 3°С и переносят заморозки до минус 6°С. 
Ранней весной можно в теплице вырастить лук на зелень из лука-выборка или лука-севка. Лук-выборок – это мелкий лук диаметром до 4 см, отобранный из урожая лука-репки.
 Лук-севок – это мелкие луковички, выращенные из семян.
Лук сажают плотно луковица к луковице, а через месяц можно будет по мере необходимости выдергивать луковицы с зелеными перьями.
Перед всеми вышеперечисленными посевами и посадками в почву вносят минеральные азотные удобрения, при условии правильной обработки почвы осенью, и перекапывают почву на пол штыка лопаты. После посева обязательно производят полив. Я поступаю проще: снега на участке еще много. Его я закидываю в теплицу на посевы. Снег быстро тает и напитывает почву влагой. А далее необходимо следить за влажностью почвы. Если семена проклюнутся, а почва пересохнет проклюнувшиеся семена погибают в течение нескольких часов.
Необходимо учитывать, что с урожаем выносится часть элементов питания. Это надо учитывать при посеве или посадке основной культуры и внести необходимые удобрения.

Другое дело, если вы посеете сидераты, которые тоже вынесут часть элементов питания. Но сидераты после заделываются в почву, вместе с вынесенными элементами питания. А бобовые культуры: горох, люпин, клевер, бобы, фасоль, и др. содержат на своих корнях колонии бактерий — азотофиксаторов, эти бактерии способны поглощать азот из воздуха и преобразовывать его в доступную для растений форму.
Хорошей сидеральной культурой для раннего посева является горчица белая.
Семена горчицы белой прорастают при температуре +1+2оС, а всходы переносят заморозки до -4оС
Сидераты обогащают почву, улучшают её структуру и угнетают сорняки. Сеют сидераты вразброс, заделывают в почву граблями, а за 2 недели до высадки основной культуры сидераты измельчают и заделывают в почву перекопкой.

А если вы проживаете на даче постоянно, то весной можно использовать теплицу для выращивания рассады.
Например, вырастить рассаду капусты. Хорошую рассаду капусты на подоконнике дома вырастить сложно из-за низкого освещения и высокой температуры воздуха, а в теплице много легче. В мае можно выращивать в теплице и рассаду теплолюбивых культур: томатов, огурцов, перца. Вытягивание рассады происходит из-за низкого освещения и при этом высокой температуры воздуха. Чаще всего причиной вытягивания рассады является высокая температура воздуха в темное время суток. В теплице в темное время суток весной всегда температура воздуха ниже. Ну а если температура воздуха опускается ниже предельно допустимой, то рассаду на время легко можно перенести в помещение.



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::. прочитало: 191 | автор: sadovod | Вчера, 12:15 | Комментариев 0 |
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