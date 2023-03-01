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::. Календарь садовода: ранняя весна | Овощеводство / Ваш сад
 Календарь садовода: ранняя весна
Хотя по-настоящему теплые дни для работы в саду наступят еще не скоро, у садоводов и огородников уже начался горячий сезон. Нужно определиться с культурами, которые планируется выращивать, посадить рассаду и поддержать многолетние растения после зимы. Эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен» по обустройству дома, сада и огорода помогут не растеряться в спешке и не забыть про все необходимое для работы.
Позаботиться о деревьях и кустарниках, чтобы уберечь сад от вредителей и болезней
В конце зимы или ранней весной нужно обязательно осмотреть деревья на предмет сухих и поврежденных веток. Их необходимо обрезать, чтобы не мешали растению свободно дышать, гармонично развиваться и не закрывали здоровые побеги от солнечных лучей. Для работы можно воспользоваться специальными садовыми ножницами из стали и пластика с телескопической ручкой. Инструмент особенно удобен, когда нужно обработать труднодоступный объект.
Также в конце марта — начале апреля можно обрезать и плодовые кустарники: смородину, крыжовник, ежевику. Задача — освободить их от старых, больных, а главное, загущающих веток. Не нужно бояться переборщить с прореживанием: для растения будет лучше, если останутся наиболее сильные побеги разного возраста. Также нужно удалить оставшиеся с осени засохшие ягоды и, возможно, еще не опавшие листья: они могут стать источником инфекции.
Еще один важный пункт в календаре садовода на раннюю весну — уничтожить просыпающихся вредителей. Многие из них с начала зимы и до самого тепла прячутся в трещинах коры деревьев, и до них сложно добраться. Чтобы защитить сад, нужно несколько раз обильно опрыскать стволы и ветки деревьев специальным препаратом от вредителей, выбрать который можно в гипермаркетах для обустройства дома, сада и огорода. Успеть с обработкой необходимо до появления почек, чтобы не навредить будущей листве. Удобнее всего делать это с помощью универсального распылителя, который одинаково быстро и качественно справится с разными задачами, благодаря регулировке подачи жидкости и способности создавать мелкодисперсную струю.
Рассчитать дату посадки и прорастить семена
Здесь речь пойдет о тех культурах, которые обычно выращивают через рассаду: посевную в зависимости от культуры как раз начинают с марта. Время высадки семян зависит от особенностей развития той или иной культуры и климатических условий региона. Также важно решить, в теплицу или в открытый грунт будут пересажены молодые растения в будущем: от этого зависит оптимальный возраст рассады.
Чтобы рассчитать дату посева конкретной культуры, нужно учесть индивидуальный показатель пригодного для посадки возраста рассады и время, которое понадобится для проращивания семян. Например, рассада томатовготова к пересадк е в среднем через 50-60 дней после появления всходов, а семена прорастают в среднем за 6 дней. Для огурцов же лучше заложить 20-25 дней для открытого грунта и чуть больше (30 дней) для тепличного выращивания, а прорастают они за 3-4 дня. Понимая, что в регионе для посадки рассады подходящая погода обычно устанавливается к середине мая, можно определить время начала выращивания рассады томатов — примерно середина марта. В такие же сроки сажают и баклажаны. А вот процесс подготовки рассады огурцов можно будет запустить в конце апреля.
В городских квартирах рассаду для будущего урожая обычно выращивают на подоконнике или балконе на достаточно ограниченном пространстве. Решить задачу размещения нескольких емкостей и сделать это компактно поможет удобная сборная пластиковая конструкция из четырех полочек с максимальной нагрузкой 20 килограммов. Ее габариты в собранном виде — 46х24х105 сантиметров, а на каждую полочку можно поставить емкость весом до 5 килограммов.
Конечно, для выращивания рассады понадобится качественный грунт и средства подкормки молодых растений. Не у всех огородников-любителей есть желание и возможность самостоятельно готовить почвосмеси с учетом потребностей определенной культуры и особенностей ландшафта родной местности. Гораздо удобнее и надежнее для будущего урожая выбрать готовый грунт, например, в гипермаркетах для обустройства дома, сада и огорода. Чтобы в ограниченном пространстве горшка или ящика семя проросло и хорошо развивалось, грунт должен быть легким, рыхлым, с оптимальной влажностью и содержать достаточное количество питательных веществ. Готовясь к посевной, нужно помнить, что будущие молодые растения в процессе развития начнут остро нуждаться в подкормке. Поэтому нелишним будет запастисьорганическими или минеральными удобрениями для рассады, которые содержат азот, фосфор и калий. Это важные элементы для начального развития посадок. Они же усиливают сопротивляемость рассады к заболеваниям и помогают ей справиться со стрессом при пересадке в открытый грунт или теплицу.
Подготовить теплицы или открытые грядки для будущих посадок
Прежде всего нужно убрать то, что осталось в теплице или на грядках огорода после сбора урожая прошлого сезона: старые листья, стебли, корни и сорняки.
Если вы планируете выращивать растения в теплице, то ее необходимо вымыть от неизбежных загрязнений и убедиться, что на поверхности нет повреждений. Далее нужно продезинфицировать конструкцию, чтобы предупредить появление вредителей и заболеваний растений.













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::. прочитало: 131 | автор: sadovod | Вчера, 21:53 | Комментариев 0 |
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