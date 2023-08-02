



::. Если улитки и слизни поселились в вашем огороде | Овощеводство / Здоровье дачного участка Если улитки и слизни поселились в вашем огороде

Как сказал один мой знакомый агроном: «Весь процесс выращивания садово-огородных культур – это борьба - борьба с вредителями. И не всегда в этой борьбе мы побеждаем. Порой вредители не оставляют нам никакого шанса на получения какого-либо урожая. Опасными вредителями сада и огорода являются слизни и улитки. Сегодня мы поговорим, что делать если слизни и улитки пришли на наш садовый участок. Как с ними бороться.

Улитки и слизни —брюхоногие моллюски. Улитки обладают наружной раковиной, а слизни её не имеют.

А вот ущерб нашим садовым и огородным культурам эти брюхоногие моллюски наносят существенный. Мало того, что они пожирают листья капусты, салата, картофеля, огурцов и многих-многих других огородных и садовых культур, переползая с одного растения на другое, слизни и улитки способствуют распространению различных грибковых и вирусных заболеваний, и эти болезни могут нанести ещё более существенный вред нашим растениям, чем пожирание листьев.

Охотно поедают слизней и улиток ежи, кроты, землеройки и некоторые птицы, мышевидные грызуны. Слизни входят в рацион многих лягушек, жаб, ящериц и змей.

Но лучше обойтись без помощи последних.

Против слизней и улиток необходимо применять комплекс агротехнических и истребительных мероприятий.

Тень и повышенная влажность – два главных фактора, которые позволяют прекрасно себя чувствовать и размножаться и слизням, и улиткам.

Листовой салат, капуста пекинская особо нравится и этим вредителям. По возможности данные культуры я выращиваю в парничке. Во-первых - в парничке мы сами регулируем влажность почвы и воздуха. Кроме того, тепличка является дополнительным препятствием для проникновения в неё и улиток, и слизней. А единичные экземпляры легко удалить вручную.

Заросшие сорной растительностью грядки создают дополнительное затенение, даже в солнечные дни под листовым покровом сорняков слизни и улитки превосходно себя чувствуют, размножаются и пожирают листву, в том числе листву культурных растений. Содержание грядок в чистоте является необходимым условием, препятствующим размножению этих вредителей.

Подобные благоприятные условия для жизни улиток и слизней также могут создать загущенные посадки.

После прополки или ударения старых листьев не оставляйте сорняки и листья в междурядьях или вблизи грядок. Увядающие и разлагающиеся листья является прекрасной пищей и убежищем для улиток и слизней.

Часто садоводы устанавливают ловушки для слизней. Почву обильно поливают, и на неё укладывают дощечки, куски фанеры или картона, листья капусты, лопуха или другие предметы.

Ночью слизни обильно питаются растительной пищей, а днем в поисках темноты и сырости забираются под эти предметы. Садоводу остается лишь перевернуть их и уничтожить вредителей. Но и эти способы не позволяют избавиться от слизней полностью.

Эффективным методом является ручной сбор и уничтожение вредителей.

Но это достаточно трудоемкий процесс, и в дождливые дни сбором этих вредителей приходится заниматься ежедневно.

Губительна для улиток и слизней рассыпанная поваренная соль. Стоит лишь коснутся гранулы соли, как моллюск погибает. Только вот соль не полезна для почвы и растений.

Яды кишечного действия против слизней и улиток неэффективны. Поэтому их уничтожают химическими веществами контактного действия.

Эффективным средством для борьбы с этими вредителями является готовая приманка Бона Форте от слизней и улиток.

Концентрация действующего вещества метальдегида в два раза выше, чем у аналогов, а соответственно и в 2 раза выше и эффективность данного средства. Экономный расход. Данной упаковки хватает на обработку почвы площадью 300 кв.м. При появлении вредителей или следов повреждения на растениях гранулы рассыпают по поверхности почвы вокруг растений или в междурядьях на 10 кв. м 30 г. Это удобно сделать с помощью мерной ложки. Гранулы контактно-кишечного действия - для гибели достаточно проползти по рассыпанной приманки или съесть ее. Гранулы от слизней являются специализированным моллюскоцидом, повреждают только слизней и улиток. Средство не проникает в растения, не двигается по профилю почвы. А барьерная защита данного средства не менее 14 дней.

Бытует мнение, что улитки и слизни не терпят чеснока, крапивы, петрушки. Слизней на этих растениях я никогда не видал, а вот улитки с удовольствием поедают их листья.







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::. прочитало: 187 | автор: sadovod | 16 августа 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.