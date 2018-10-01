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::. Хранение свежих баклажанов | баклажан / Как сохранить урожай.
Хранение свежих баклажанов
Плоды баклажана, как и томата, не способны к длительному хранению. Максимальный срок составляет 3 - 4 - 5 недель, редко более. Сбор предназначенных для относительно долгого хранения производят в позднеосенние сроки, соблюдая осторожность, не допуская механических повреждений. Не пригодны к хранению подвяленные, подмороженные и пораженные болезнями плоды. Лучше сохраняются плоды, полученные осенью при ограниченных поливах. Оптимальная температура для хранения 8 - 10 градусов С, относительная влажность воздуха 90 %. Более низкая температура приводит баклажаны к переохлаждению и вследствие этого повреждению поверхности кожицы. Появляется так называемая бронзовость, образуются язвы и вмятины.
Ш. Бексеев
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 61 | автор: sadovod | Вчера, 13:27 | Комментариев 0 |
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