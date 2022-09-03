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::. Скоро сажать озимый чеснок. Какой сорт выбрать? | Овощеводство / чеснок
 Скоро сажать озимый чеснок. Какой сорт выбрать?
Я люблю чеснок, дающий крупные головки с сочными, острыми зубками, чтобы и вкус был острым и запах сильным. Иногда в готовке нужен чеснок с мелкими зубками, которые можно использовать целиком или чеснок с мягким вкусом. Поэтому я выращиваю несколько любимых сортов постоянно и ежегодно пробую новые сорта. Из испытанных мною почти сотни сортов, хочется особенно отметить те, которые навсегда прописались на моём огороде.
Сорт Богатырь — очень интересный крупноплодный сорт. Высокая морозоустойчивость и устойчивость к заболеваниям. Не прихотлив в уходе и не требователен к грунту. Головки крупные до 120 грамм, состоят из 4-6 зубков, сравнительно мягкого вкуса, покровные чешуи фиолетовые, высыхая приобретают коричневый цвет.
Сорт Антошка- выдающийся по вкусовым качествам сорт, мякоть зубков содержит большое количество сухого вещества и эфирных масел. Сорт отлично хранится, не теряя своих вкусовых качеств. Луковицы крупные, округло-плоские, 70-100 грамм весом, состоящие из 4-6 зубков, покровные чешуи светлые с фиолетовыми прожилками. Сорт высокоурожайный, морозоустойчивый, среднего срока созревания.
Сорт Кавалер — урожайный сорт, морозостойкий и нетребовательный к почвам, даёт стабильно высокие урожаи. Луковицы плоскоокруглые среднего размера около 80 грамм весом. Сорт идеально подходит для всех видов кулинарии поскольку луковицы его содержат 8-16 зубков разного размера с сильным ароматом. Покровная шелуха светлая с бледно-фиолетовым оттенком.
Сорт Любаша - среднеспелый, очень урожайный сорт. Образует мощные растения до метра высотой, широкие сочные листья используются для летних салатов. Луковицы образует крупные с ярким чесночным ароматом и вкусом, весом выше 100 грамм, зубки бежевые по 4-7 штук в луковице. Сорт подходит для выращивания гигантских луковиц весом выше 300 грамм, отлично хранится и устойчив к засухе. Не поражается вредителями и высоко устойчив к грибным заболеваниям.
Сорт Григорий Комаров - новый среднеспелый, высокоурожайный сорт. Образует мощные растения с высотой пера до метра. Луковицы крупные, весом около 100 грамм, разделяются на 5-7 зубков. Покровные чешуи розово-фиолетовые. Мякоть чеснока имеет очень яркий вкус и аромат, превосходя по этим значениям многие кулинарные сорта. Сорт устойчив к грибным заболеваниям и отлично хранится даже в неидеальных условиях.
Сорт Алексеевский гигант - выведен и районирован в конце прошлого века, обрел заслуженную широкую популярность. Сорт отличается высокой устойчивостью к заболеваниям, урожайностью и способностью к длительному хранению без потерь. Луковицы вырастают крупные и очень крупные по 180-200 грамм в хороших условиях. Вкус зубков насыщенный, острый со сладковатым послевкусием. Сорт очень популярен в частных хозяйствах, поскольку прекрасно хранится в домашних условиях до нового урожая.
Сорт Русский фиолетовый - широко распространенный сорт народной селекции. В средней полосе получил особенную популярность за свою неприхотливость, урожайность и мягкий вкус мякоти. Сорт образует мощные растения до 50 сантиметров высотой, дающие крупные луковицы около 100 грамм весом. Зубки сочные, ароматные, с насыщенным мягким вкусом, сладковатым, имеющим нежные ментоловые оттенки. Сорт для гурманов и любителей чесночных вкусов.
Сорт Русский красный- очень интересный сорт, подтип рокамболя. Головки не крупные, очень плотные и сочные, с выраженным ароматом. Вес не превышает 60 грамм, окраска покровных чешуй красная. Вкус мякоти сильно острый, огненно- яркий и насыщенный, обжигающий. Послевкусие глубокое и длительное. Сорт для любителей повышенной остроты и огненных вкусов.
А какие сорта чеснока выращиваете вы? Чем они вам нравятся? Пишите в комментариях.
А. Кремнёва, агроном



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::. прочитало: 97 | автор: sadovod | Вчера, 21:56 | Комментариев 0 |
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