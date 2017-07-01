Рассада капусты: коротко о главном

С 15 по 20 марта пора сеять поздние сорта и гибриды белокочанной, краснокочанной, савойской и других разновидностей капусты.

Через семена капусты переносятся фомоз, бактериоз. Поэтому перед посевом продезинфицируйте семена, опустив их в горячую воду (50°С) на 15-20 мин с последующим охлаждением в холодной воде. Всходы появляются на 3-4-й день. Понижение температуры воздуха после появления всходов на 5...6°С в течение 6 дней предохраняет сеянцы от вытягивания, появления черной ножки, способствует лучшему росту корней.

На 8-10-й день распикируйте растения в горшочки размером не менее 6x6 см. При пикировке стержневой корень укоротите на 1/3 длины. Предварительно горшочки полейте теплой водой с растворенным медным купоросом (0,3 г на 10 л воды).

Особое внимание уделите закаливанию рассады - открывайте форточки, выставляйте рассаду на балкон. Ограничивайте полив



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