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::. КАРТОФЕЛЬ в июле | Овощеводство / картофель

                                  КАРТОФЕЛЬ в июле
В начале месяца приступают к копке суперранних сортов, а также картофеля, посаженного хорошо яровизированными клубнями. До бутонизации остальных сортов картофель два раза окучивают. Подгребая землю к кустам и уничтожая сорняки, обязательно следят, чтобы у растений не заваливались землей листья и не травмировались стебли. Лучше окучивать после дождя, так как приваленная к стеблям влажная почва способствует формированию придаточных корней. Более позднее проведение этого мероприятия (например, во время цветения) затягивает вегетацию и процесс клубнеобразования. Не нужно давать растению формировать бутоны, а затем цвести и образовывать ягоды с семенами, так как на это расходуются питательные вещества, которые должны идти на увеличение общей массы клубней. Зачатки бутонов на верхушках куста выщипывают при их появлении.
На посадках картофеля сейчас идет размножение и дальнейшее расселение колорадского жука. Наиболее высока вредоносность насекомого в фазе бутонизации - начала цветения, то есть в период начала клубнеобразования. Собирать вручную жука и его личинок (желательно ежедневно) лучше ближе к полудню, когда спадет роса и достаточно прогреется воздух, так как на время ночных холодов жук и отдельные личинки нередко скатываются с листьев в борозду и залезают под комочки почвы. Периодически проверяйте листья на наличие яйцекладок: этим можно сократить ручной сбор вредителя и облегчить последующую борьбу с ним. Биопрепараты нередко применяют 5-6 раз. Но жуков и личинок может быть так много, что возникает необходимость в использовании инсектицидов. По степени увеличения эффективности химические препараты можно расположить в следующей последовательности: «Интавир», «Децис», «Каратэ», «Фас», «Кинмикс», «Фастак», «Арриво» («Цимбуш», «Циткор», «Шерпа»), «Регент», «Искра» (благодаря наличию в составе этого препарата двух соединений), «Фьюри», «Сумиальфа». Из биологических препаратов применяют битоксибациллин (40-100 г на 10 л воды). Опрыскивание (проводят во второй половине дня) ориентировано преимущественно против личинок 1-2-го возраста, у которых имеется довольно чувствительный, мягкий кожный покров; старший же возраст (4-й) к большинству препаратов довольно устойчив.
А. Михайлов, канд. биол. наук
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