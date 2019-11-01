Чем полезен картофель?

При обычно принятых нормах потребления картофеля мы получаем с ним до 1/3 необходимого нам белка. В урожае с 1 га картофель дает белка больше, чем все остальные сельскохозяйственные культуры. Пищевая полноценность картофеля довершается значительным содержанием в нем витаминов. Из 100 г вареного картофеля мы усваиваем до 15 мг витамина С. Для удовлетворения суточной потребности в этом жизненно важном веществе достаточно съесть полкило картофеля. Он снабжает и витаминами В 1 , В 2 , В 6 . Необходимая нам суточная доза этих витаминов содержится в трех килограммах картофеля. В нем есть также витамины D, РР, К, Н и I (заживляет язву желудка). Единственное, чем беден картофель - это каротином (витамином А).



Чтобы в процессе приготовления картофеля сохранить все его богатство витамином С и снизить его потери, доходящие иногда до 20-50 %, варите картофель сразу после чистки, помещая в кипящую воду, избегайте готовить пюре, предпочитайте вареный картофель жареному. Значительная часть витамина С утрачивается к весне в процессе хранения. Но свежий картофель - это важнейший источник витамина С, которого совсем нет в хлебе. Регулярное потребление картофеля - лучшая профилактика цынги. Завершая перечисление всего разнообразия веществ, имеющихся в клубнях картофеля, отметим минеральные соли, содержащие кальций, калий, магний, железо, а также органические кислоты (лимонная, яблочная). Эти соединения, усвоенные при питании картофелем, благотворно сказываются на обмене веществ в организме. Как видите, картофель содержит все необходимое для нормального питания человека. Ежедневное потребление картофеля полезно по всем показателям.



Есть только одно вещество, которое может оказать вредное действие на человеческий организм. Это алкалоид соланин, когда он накопляется в клубнях в значительных количествах. Но случаи отравления соланином отмечали лишь при употреблении больших количеств картофеля, в котором содержание его превышало 20 мг на 100 г клубней. Это вызывало рвоту, одышку, учащенное сердцебиение, могло вызывать судороги и даже кратковременную потерю сознания. К счастью, соланин не накапливается в организме, и признаки отравления им вскоре проходят. Что же касается обычного, нормально хранившегося картофеля, то содержание соланина в нем бывает не более 2-5 мг на 100 г клубня. В таких концентрациях он не только безвреден, но даже оказывает пользу - как противовоспалительное средство. Количество соланина увеличивается в позеленевших клубнях, бывших на солнечном свету. Синтезу соланина способствует ультрафиолетовая часть солнечного спектра. Особо опасно озеленение на солнце свежеубранного клубня. Такие сильно позеленевшие со всех сторон клубни просто непригодны для пищи. Но их можно использовать для посадки в следующем году. Кстати, они лучше хранятся, меньше гниют. Заметим, что синтезу соланина способствует именно ультрафиолетовая часть солнечного спектра. Если же клубни хранятся в помещении, освещаемом лампами, дающими желто-оранжевый спектр, то такие клубни зеленеют, но соланина не накапливают. Соланин содержится в основном в кожуре. Чистка клубней удаляет 70% всего содержавшегося в них соланина. Значительная часть соланина вымывается из клубней при варке.

Картофель, содержащий широкий и полноценный набор всех основных элементов питания, богатый витаминами и минеральными солями, не только служит широко употребляемым пищевым продуктом, но и занимает важное место в диетическом и лечебно-профилактическом питании.

Картофель, стало быть, обладает самыми разносторонними достоинствами. Сажайте его на своем огороде. Он вас выручит, накормит, укрепит ваше здоровье. При использовании высокопродуктивных сортов (Елизавета, Петербургский, Рождественский, Чародей) и при хорошей агротехнике урожаем с трех соток можно обеспечить себя картофелем вплоть до февраля.

В. Колобаев, доктор биолог, наук

Газета «САДОВОД»

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