

::. Мой способ выращивания картофеля | Овощеводство / картофель Мой способ выращивания картофеля

Многие первопроходцы шестисоточных садово-огородных участков, по состоянию своего здоровья и возрасту, уже не в силах активно работать на грядках, но тяга к выращиванию огородной продукции осталась. Хочется побаловать и себя, и близких экологически чистой продукцией с собственного огорода. Главным образом, речь идет о картофеле, требующем при выращивании значительных трудовых затрат. Хочу порекомендовать не совсем обычный агроприем возделывания этой культуры – без перекопки почвы.

Такой способ я практикую уже третий год. Выбираем на участке светлое солнечное место, которого уже продолжительное время не касалась лопата или вилы – даже заросшее сорняками, разумеется, не такими, как сныть, осот, бодяк, полевой вьюнок или подобными им. Далее, по мере сил обрабатываю мотыгой или прочной (несколько утяжеленной) тяпкой с длинной рукояткой площадь, где планирую посадить клубни картофеля.

Привожу от компостника пару тачек хорошего перегноя и распределяю его холмиками по делянке. В каждый холмик с незначительным заглублением кладу проросший клубень картофеля сорта Луговской. Клубни присыпаю грунтовой смесью: земля с огуречных грядок, дерновая земля, выветренный торф, песок, мох сфагнум, древесная зола (1:1:1:1:1; 0,5-литровая банка на ведро). Все это заваливается сеном слоем 5 см. Когда ростки картофеля пробиваются на поверхность, приходит черед скошенной травы, желательно измельченной. Она вносится слоями непрерывно, по мере роста ботвы картофеля, вплоть до достижения ею высоты 20-25 см. По существу производится «окучивание» этой травой посадок, а также забота о том, чтобы кусты не смыкались, а каждый росток размещался отдельно, то есть растениям обеспечивался бы доступ света, влаги и воздуха. Нельзя делать «окучивание» сплошным набросом травы. В зависимости от складывающейся в данном сезоне погоды, полив все-таки необходим. Проблем с травой сейчас нет: заброшенные садово-огородные участки, запущенные защитные полосы между ними, да и в других местах ее достаточно. Не надо только брать ее с обочин автодорог, где оседает пыль и грязь с тяжелыми металлами от выхлопных труб автотранспорта.

Идея данного агроприема еще в 1998 году была предложена москвичом Владимиром Ушаковым, и в том же году на основе личного опыта об этом методе была опубликована статья Сергея Багрова (Вологодская обл.). Конечно, приходится вносить что-то свое, сообразуясь с климатическими условиями и практикой. Но идея хороша, и она себя оправдывает. Первое – можно использовать неудобья; второе – не надо копать и окучивать почвой; в-третьих, – не нужно вести борьбу с сорняками – по мере завалки травой они гибнут; четвертое – клубни наливаются крупными (средним весом 150-200 г); пятое – не нужны вилы для уборки (только в отдельных случаях) – клубни не в земле, а под вносимой нами мульчей; шестое – ботва держится зеленой все лето до своего естественного пожелтения, а клубни получаются чистые, без единого пятнышка. Вилами проходим только для контроля за отдельными картофелинами, ушедшими в сторону (редко, но бывает). Уборка – в первых числах сентября. С 6 м2 – больше по моим силам, возрасту и здоровью не освоить – собираю четыре полутора[1]ведерных корзины отборного крупного картофеля.

И. Кривега

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 107 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.