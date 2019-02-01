



::. Лук порей. О пользе и о выращивании | Овощеводство / лук Лук порей. О пользе и о выращивании

Это редко возделываемое в северных условиях растение высоко ценится во всех европейских странах. Родиной его является Восточное Средиземноморье. Известно, что порей выращивали в Древнем Египте, Древней Греции и Риме, где он входил в число важнейших овощных растений и использовался не только в питании, но и как лечебное средство. В эпоху средневековья порей распространился по всей Европе, а в Англии (графство Уэльс) даже стал национальной эмблемой. Хотя в России его начали возделывать с XVIII в., он до сих пор занимает незначительные площади. Благодаря своим достоинствам порей заслуживает широкого возделывания во всем Нечерноземье и особенно в Северо-Западном регионе.

Большая популярность этого вида лука в западных странах обусловлена его ценными свойствами, в том числе кулинарными. При использовании в первых и вторых блюдах он придает им особый, пикантный вкус и аромат. В нем содержатся различные витамины: С (25 — 30 мг и более в 100 г), РР, В 1 , В 2 , каротин и много разнообразных минеральных солей (калия, фосфора, кальция, железа и др., всего 1210 мг). Большим достоинством является и то, что в его "стеблях" содержание витамина С зимой по мере хранения не снижается, а наоборот, возрастает. Порей отличается и повышенным содержанием сухих веществ (12 — 15%), в том числе Сахаров (4,5 — 5%). У него менее острый вкус, чем у репчатого лука, поэтому он очень хорош в свежих салатах.

Ложные толстые стебли, называемые "ножкой", можно мариновать и использовать для получения сока, имеющего ценные диетические и лечебные свойства. Употреблять порей рекомендуется при различных заболеваниях. Он улучшает аппетит, переваривание и усвоение белковой, углеводной и жирной пищи, эффективен при нарушении обмена веществ, полиартрите, ожирении, камнях в почках, ревматизме. Используется и как мочегонное средство. Популярен в различных видах — в супах, гарнирах, в качестве приправы, в сыром и консервированном виде. Из него можно приготовить даже молочный суп. Порей хорошо хранится, и поэтому его можно использовать свежим в течение всей зимы.

Лук-порей — двулетнее, относительно холодостойкое растение, хорошо растущее не только в южных и умеренных широтах, но и на севере. Чтобы обеспечить интенсивный рост и формирование высокого урожая, необходимы плодородные, богатые органическим веществом, влажные почвы. Более благоприятны почвы легкосуглинистые и среднесуглинистые, не засоренные многолетними, особенно корневищными сорняками. Растение светолюбивое и влаголюбивое. В раннем возрасте его рост сильно замедлен, и для получения доброкачественной рассады сеять нужно за 70—75 дней до посадки.

Требовательность к высокой освещенности — одна из главных особенностей биологии порея. При длинном северном дне он хорошо растет, даже несмотря на сильную облачность. Нежелательны загущенная посадка и использование слишком молодой, 50 — 60- дневной рассады. Растения размещают на расстоянии, исключающем взаимное затенение.

Удобряют почву навозом или компостом — по 10—12 кг на 1 м2. При отсутствии органических удобрений применяют минеральные: на 1 м2 по 180 - 220 г азотных и калийных, по 70 - 80 г фосфорных или сложных, по 400 - 450 г нитрофоски, аммофоски, кристаллина. Кислые почвы известкуют с осени (можно весной). Тогда же вносят калийную соль или хлористый калий, а весной — органические и минеральные азотные и фосфорные, а также сложные.

О выращивании рассады лука-порея мы уже говорили.

Высаживают рассаду на грядах, а на глубоких почвах — на ровной поверхности. Сажают в неглубокие (8 — 10 см глубины) борозды на расстоянии 12 —15 см, на богатых землях — 20 см с междурядьями 40—45 см.

В течение лета пропалывают, рыхлят 2—3 раза, окучивают, чтобы получить хорошо отбеленный высокий "стебель". Постоянно поддерживают оптимальную влажность. Для этого в засушливое время растения обильно поливают. На среднеплодородных почвах дают 2—3 подкормки навозной жижей с золой или до 20—30 г азотных и калийных удобрений на 10 л воды, с последующим поливом водой. Можно брать по 50 — 60 г сложных удобрений. К осени вырастает мощный ложный стебель, достигающий высоты 20—30 см и толщины 4—5 см.

Урожай убирают глубокой осенью, выкапывая растения с корнем. Для хранения устанавливают в погребе, прикапывая корни влажным грунтом. Для получения товарной продукции корни и зелень срезают, оставляя листья над "стеблем" на высоте 5—6 см. Хранят при

0—1 °С, влажности воздуха 90 %. Растения можно оставлять на зиму в грунте, утепляя торфом или опилками слоем 7—8 см. Весной разгребают укрытие и в начале отрастания выкапывают с корнем.

Профессор Ш. Г. Бексеев

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::. прочитало: 185 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.