Репчатый лук: посадка весной

Репчатый лук-севок высаживают, как правило, в середине мая. Луковички размещают на грядке 4-5-ю строчками, с расстоянием между ними около 20 см и между луковичками в ряду 5-7 см - в зависимости от размера севка. Заглубляют севок по плечики. Луковички перед посадкой необходимо рассортировать - отделить крупные от мелких, а также отбраковать проросшие, сухие, больные. При желании у луковичек ножницами отстригают самую верхушку. Это делается для того, чтобы луковички быстрее тронулись в рост.

Хорошие результаты дает предварительное замачивание луковиц в воде или в растворе марганцовки (ярко-фиолетовой окраски).

В Ленинградской области почти повсеместно кислые почвы. Для успешного выращивания лука почву необходимо известковать (от 300 до 800 г на м 2 - в зависимости о механического состава и кислотности почвы). На кислых почвах растения испытывают недостаток меди. Листья у лука, начиная с кончиков, белеют и засыхают. Замачивание луковичек в 0,05-0,1% растворе медного купороса обеспечивает растение лука этим микроэлементом. Кроме того, препараты меди увеличивют устойчивость лука к ложной мучнистой росе, уничтожающей посадки лука в теплые сырые годы иногда на 100%.

Почву под лук заправляют теми же удобрениями, что и под чеснок. Репчатый лук очень хорошо отзывается на внесение под него золы - до 100-150 г/м 2

При посадке лука и чеснока нельзя очень сильно вдавливать их в плотную почву. Во время отрастания луковички и зубки поднимаются на корешках и переворачиваются.

Хорошо на грядке лук чередовать с морковью (ряд лука от ряда морковки находится на расстоянии 25 см). Морковь при этом отпугивает от лука луковую муху.

В. Пережогина, кандидат с.-х. наук

Газета «САДОВОД»









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