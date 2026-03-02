

::. Как сохранить лук-севок до посадки? | Овощеводство / лук Как сохранить лук-севок до посадки?

Привет-привет! Вы уже приобрели лук-севок, но как правильно хранить его до посадки?

Сегодня мы поговорим о том, как уберечь лук-севок от всяких неприятностей перед посадкой весной. Ведь правильный подход к хранению лука поможет избежать неприятных сюрпризов вроде плесени, высыхания. Кроме всего неправильное хранение лука-севка приводит в дальнейшем к стрелкованию лука.

Шагпервый: подготовкалуковичек

Перед отправкой на хранение хорошенько переберите весь урожай. Если заметите на отдельных луковицах гнильцу или какие-либо болезни, отсортируйте их. Если остались сомнения насчёт какого-то экземпляра — лучше отложите его отдельно, чтобы остальные были защищены от порчи.

После сортировки обязательно дайте луку просохнуть недельку-другую в хорошо проветриваемом месте. Это позволит убрать лишнюю влагу и подготовит головки к долгому отдыху.

Шагвторой и самый важный: выбираемидеальноеместо хранения

Если вы приобрели мелкий севок, диаметром менее 1 см, то при хранении в теплом помещении он усыхает и чаще всего погибает. Но поскольку мелкий севок не способен к стрелкованию, то при длительном хранении его лучше содержать при температуре 0...2 °C.

Хранение более крупного севка требует более четкого соблюдения температурного режима, чтобы не допустить в дальнейшем стрелкования растений.

При хранении его при температуре от 2 до 16 °C севок проходит температурную стадию, после чего в точках роста формируются генеративные органы. Лук из такого севка даст массовое стрелкование, что естественно повлияет на урожай.

Но такие процессы не идут при 18...22 °C (теплое хранение). Если вы приобрели севок весной, то это оптимальный вариант хранения.

Если приобрели севок раньше, то при данной температуре возможно усыхание части севка. Можно применить комбинированный способ. C до конца февраля хранить при температуре 3...10 °, что сохранит севок от усыхания, а затем до посадки хранить его при температуре 25...30 °C, что исключает возможность стрелкования растений после всходов.

Если вы приобрели севок за неделю – две до посадки, то желательно хранить его так же; при температуре 25...30 °C, это поможет в дальнейшем исключить или сократить количество стрелкующихся луковиц.

Сложно? Конечно, но зато в дальнейшем урожай вас порадует

Шаг третий: упаковка для сохранности

На выбор есть несколько вариантов упаковки:

- Картонные коробки с отверстиями для вентиляции — проверенный способ, позволяющий контролировать состояние каждой головки.

- Сетки или мешочки из натуральных материалов, обеспечивающие доступ кислорода и препятствующие образованию конденсата.

- Ещё вариант — разместить чеснок слоем прямо на полу в сухом помещении. Главное — помнить о регулярной проверке состояния луковой семьи

Заключительный этап: контроль качества

Регулярно осматривайте головки и удаляй подозрительные экземпляры. Так вы предотвратите распространение болезней и сохраните основную массу целенькими и здоровыми до момента высадки.

Вот и всё, друзья мои! Теперь вы точно знаете, как сохранить лук-севок идеально свежим и здоровым до посадки.

Храните бережно и получайте отменный урожай!

Ваш Виктор Сазонов

