| Как сохранить лук-севок до посадки?
Привет-привет! Вы уже приобрели лук-севок, но как правильно хранить его до посадки?
Сегодня мы поговорим о том, как уберечь лук-севок от всяких неприятностей перед посадкой весной. Ведь правильный подход к хранению лука поможет избежать неприятных сюрпризов вроде плесени, высыхания. Кроме всего неправильное хранение лука-севка приводит в дальнейшем к стрелкованию лука.
Шагпервый: подготовкалуковичек
Перед отправкой на хранение хорошенько переберите весь урожай. Если заметите на отдельных луковицах гнильцу или какие-либо болезни, отсортируйте их. Если остались сомнения насчёт какого-то экземпляра — лучше отложите его отдельно, чтобы остальные были защищены от порчи.
После сортировки обязательно дайте луку просохнуть недельку-другую в хорошо проветриваемом месте. Это позволит убрать лишнюю влагу и подготовит головки к долгому отдыху.
Шагвторой и самый важный: выбираемидеальноеместо хранения
Если вы приобрели мелкий севок, диаметром менее 1 см, то при хранении в теплом помещении он усыхает и чаще всего погибает. Но поскольку мелкий севок не способен к стрелкованию, то при длительном хранении его лучше содержать при температуре 0...2 °C.
Хранение более крупного севка требует более четкого соблюдения температурного режима, чтобы не допустить в дальнейшем стрелкования растений.
При хранении его при температуре от 2 до 16 °C севок проходит температурную стадию, после чего в точках роста формируются генеративные органы. Лук из такого севка даст массовое стрелкование, что естественно повлияет на урожай.
Но такие процессы не идут при 18...22 °C (теплое хранение). Если вы приобрели севок весной, то это оптимальный вариант хранения.
Если приобрели севок раньше, то при данной температуре возможно усыхание части севка. Можно применить комбинированный способ. C до конца февраля хранить при температуре 3...10 °, что сохранит севок от усыхания, а затем до посадки хранить его при температуре 25...30 °C, что исключает возможность стрелкования растений после всходов.
Если вы приобрели севок за неделю – две до посадки, то желательно хранить его так же; при температуре 25...30 °C, это поможет в дальнейшем исключить или сократить количество стрелкующихся луковиц.
Сложно? Конечно, но зато в дальнейшем урожай вас порадует
Шаг третий: упаковка для сохранности
На выбор есть несколько вариантов упаковки:
- Картонные коробки с отверстиями для вентиляции — проверенный способ, позволяющий контролировать состояние каждой головки.
- Сетки или мешочки из натуральных материалов, обеспечивающие доступ кислорода и препятствующие образованию конденсата.
- Ещё вариант — разместить чеснок слоем прямо на полу в сухом помещении. Главное — помнить о регулярной проверке состояния луковой семьи
Заключительный этап: контроль качества
Регулярно осматривайте головки и удаляй подозрительные экземпляры. Так вы предотвратите распространение болезней и сохраните основную массу целенькими и здоровыми до момента высадки.
Вот и всё, друзья мои! Теперь вы точно знаете, как сохранить лук-севок идеально свежим и здоровым до посадки.
Храните бережно и получайте отменный урожай!
Ваш Виктор Сазонов
