Морковь. Мой опыт выращивания

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Морковь не любит переувлажненных мест. Она хорошо растет на легких супесчаных и суглинистых почвах, богатых перегноем. Морковь любит рыхлую почву, поэтому грядку под нее нужно глубоко перекапывать. Нельзя сеять морковь после свеклы, петрушки, сельдерея. Лучше ее размещать после картофеля, капусты, лука, чеснока. Свежий навоз под морковь вносить не следует - выросшие в такой почве корнеплоды будут уродливыми, «хвостатыми», растрескавшимися, а большое количество нитратов и других соединений азота может значительно снизить их лежкость. Высевать морковь можно на участках, на которые навоз вносили под предшественника. Она хорошо отзывается на минеральные удобрения. К влаге морковь предъявляет умеренные требования. Полив необходим в период прорастания семян и образования корнеплодов. Осенью почву перекапывают на штык лопаты, вносят 3-5 кг/м 2 перепревшего навоза или компоста. Весной почву рыхлят и вносят минеральные удобрения - 30 г нитрофоски на 1 м 2 или по 30 г суперфосфата и калийного удобрения, 20 г мочевины. Хорошо также внести золу - 10-15 г/м 2 . Через две недели подкормку повторить.

Сортов моркови много, отличаются они главным образом по срокам созревания. Для нашего региона рекомендуют среднеспелые сорта: Витаминная - созревает за три месяца, урожайность до 10 кг/м 2 . Гибрид Каллисто, плоды 20-22 см длиной, содержат много каротина. Нантская, НИИОХ 336, Лосиноостровская, Вита лонга, Леандр, Нандрин F1. Раннеспелые: Парижский рынок (Парижская каротель) - созревает за 90 дней, плоды ярко-оранжевые, круглые, как редис; Артек - созревает за 2,5 месяца, урожай - до 7 кг/м 2 . Наибольшее содержание каротина в сортах: Витаминная-6, НИИОХ-336, Лосиноостровская-13, Каллисто, Леандр. Очень мало каротина в сорте Артек.

В прессе мне приходилось читать, что сорт Лосиноостровская вышел из-под контроля селекционеров, попал в руки дельцов, поэтому растения не соответствуют сортовым признакам, и советуют покупать этот сорт в солидных фирмах. В справедливости этого я убедился и сам. Как-то купил семена моркови Лосиноостровской у женщины, которая представилась работником сельскохозяйственного института и предлагала семена этого института. Купленные семена дали корнеплоды очень низкого качества. Несколько лет назад приобрел у распространителя семена моркови НИИОХ, которые также оказались очень плохого качества.

Сеют морковь рано, пока верхний слой почвы еще не потерял влагу, - в начале мая. Народная мудрость, проверенная годами, гласит: «Сей морковь и свеклу на Косьму (Кузьму)» - 1 мая по новому стилю. Так как семена моркови покрыты пленкой эфирных масел, они долго не всходят. Для ускорения появления всходов советуют семена промыть горячей водой (50...55°С), затем замочить на сутки в воде с марганцовкой. На 1 л такого раствора добавить 1/4 таблетки микроудобрений. Затем семена положить на двое суток в холодильник. При благоприятных условиях всходы появляются на 10-15-й день после посева, а в холодную или засушливую погоду могут взойти на 25-30-й день. Возможен посев моркови в более поздние сроки - до 10 июня. Некоторые огородники предпочитают поздний посев, так как корнеплоды формируются в более благоприятных условиях, они практически не поражаются болезнями и вредителями. Морковь сеют рядами, на глубину 1,5-2 см. Расстояние между рядами я делаю 20-25 см. Испытав многие сорта, остановился на гибриде Нандрин F1, и очень им доволен. Стараюсь посев произвести 1-5 мая. Пробовал сеять и в июне, результаты получились неплохими. После посева грядку покрываю вначале пленкой, а потом - укрывным материалом - под ним лучше циркуляция воздуха, он пропускает дождевую влагу, и это избавляет от излишних поливов.

Семена у моркови мелкие и равномерно распределить их трудно. Чтобы не было загущения, семена наклеивают на бумажную ленту или дражируют. Наклеенными на ленту семенами я не сажал, а от дражированных решительно отказался. Пробовал сеять дражированными семенами не только морковь, но также петрушку и землянику. Результат был очень плохой - почти ничего не взошло и пришлось пересевать. Подобные неутешительные результаты получили многие мои знакомые-огородники. Продавцы в оправдание говорят, что нужен усиленный полив. По моим наблюдениям, это не помогает - либо оболочка слишком толстая, либо семена пересушены, и не могут взойти.

Чтобы как можно раньше приступить к прополке и рыхлению почвы между рядками, морковь сеют вместе с «маячными» культурами - салатом, редисом. Они всходят быстро и обозначают рядки. После всходов моркови «маячные» культуры можно удалить. Прореживают морковь дважды: первый раз в фазе одного-двух настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями в 1 -2 см, второй раз, когда молодые растения можно использовать в пищу, оставляя 4-5 см. Выполотые растения нельзя оставлять в междурядьях и межах - они привлекают вредителей.

В. Лазовский

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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Сегодня, 12:44 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.