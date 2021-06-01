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::. Огурцы в колесе | Овощеводство / огурец
Огурцы в колесе
Огурцы свои я выращиваю в отслуживших свое автомобильных шинах. Кладу колесо на колесо, по 6-7, а то и 8 штук друг на друга. С четырех сторон вбиваю колышки, чтобы колеса не падали. На дно – солому, сенную труху, навоз, утрамбовываю и поливаю кипятком. Пусть греется. Потом насыпаю землю. И высаживаю огурцы, когда семенами, когда рассадой, в зависимости от того, какая весна. Если рассада вытягивается, подсыпаю земли и добавляю еще одно колесо. При весенних заморозках укрываю на ночь старой ветошью. Летом, когда растения становятся большими, они начинают свисать по колесам вниз. Такой мини-парник можно поставить в любом месте огорода. И никакой пленки не нужно. Только поливай почаще. Осенью ботву убрал, колеса разобрал, землю рассыпал по грядкам. Только-то и всего.
Г. Чикишева, Кировская обл.
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::. прочитало: 61 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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