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::. На двух сотках | Овощеводство / Ваш сад
На двух сотках
Земли у меня лишь две сотки, а растет всего понемногу: 3 яблони, 5 слив, смородина черная, белая и красная, черный крыжовник, жимолость -2 куста, 3 сорта малины, земляники кустов 200, кукуруза, арбуз, дыня, лагенария, кабачков 4 сорта, 35 сортов томатов, перец, очень вкусная капуста сорта Амфора. Вы спросите, где ж я все это выращиваю? Да, действительно, места у меня свободного нет. По краю картошки растет фасоль, лук с морковью дружит, укроп растет, где хочет, капуста - на грядке (по ее краю - редька). По краю грядки с перцами и томатами сажаю свеклу. Томаты сажаю, где есть место: у смородины, у облепихи, в ведрах без дна. Огурцы сажаю в мешки (их можно сделать из старой пленки), в бачки-ведра без дна. В середину емкости втыкаю длинную палку с гвоздями вверху; в ведра и мешки кладу любую траву, пищевые отходы, все, что дает тепло, засыпаю землей до верха. Семена самоопыляющихся огурцов, арбуза и дыни я замачиваю 11-12 апреля. Сажаю их по одному в почву, которую насыпаю в скорлупки от яйца (в нижней части скорлупы делаю шилом отверстие). Растения вывожу в огород 13 мая, поливаю теплой водой, осторожно раздавив скорлупу, сажаю их в углубления, сделанные на мешках. Вокруг мешка, на расстоянии 30-35 см от него, ставлю колышки. Привязываю к ним веревочки и тяну их вверх, к гвоздю, который находится на палке, вставленной в середину мешка. Таким образом, получается как бы остов шалаша, который я покрываю пленкой. Дней десять в этот «шалаш» не заглядываю. Пленку снимаю, когда минует опасность заморозков. Поливаю я свои посадки по особенному. Вставляю в почву пластиковые бутылки без дна (дном кверху), по ним и поливаю. Что же это дает? Во-первых, вода не растекается, а прямо поступает к корням, а это - экономия воды. Во-вторых, воздух в теплице суше. Так же я поливаю томаты и капусту.
 Мешки для выращивания огурцов и других культур поставила уже с осени, чтобы не тратить времени весной.
Теперь немного о картошке. Картофель я сажаю так. В начале апреля вывожу его на дачу, в ящики-коробки насыпаю земли слоем 10-15 см, раскладываю клубни. Конечно, выбираю такие, где побольше глазков, опрыскиваю раствором марганцовки розового цвета и засыпаю слоем земли 10-15 см. Я считаю, у крупной картошки больше ростков, а значит, и урожай будет больше. От заморозков посадки укрываю тем, что есть под рукой. В мае, числа 9-10-го, сажаю клубни с хорошей корневой системой и зелеными ростками, листочками, если заморозки - окучиваю. Окучив 2 раза, в междурядья кладу новую порцию клубней. Первую картошку в июле уже копаем, та, что посадила позднее, растет. Ее я засыпаю землей, не окучивая.
Особенно я горжусь тем, что у меня растет виноград сортов Изабелла и Юбилейный Новгорода.
Так что при желании и на двух сотках можно вырастить много чего.
Н. Николаева,
садовод-любитель,
г. Великий Новгород
газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 183 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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