



::. Подкормка болгарского перца | Овощеводство / перец Подкормка болгарского перца

Любая овощная культура требует к себе внимания огородника. Чтобы растение дало богатый урожай, за ним нужно осуществлять качественный уход. Но не только своевременные поливы, прополки, рыхление почвы имеют значение — важную роль в обеспечении отличного плодоношения культуры играют подкормки. Болгарский перец не является исключением из этого правила, тем более, если учесть, что данное растение любит супесчаные и суглинистые почвы, бедные питательными веществами.



Подкормка рассады

Семена сладкого перца рекомендуется высевать в плодородный субстрат. С целью увеличения в почве содержания гумуса ее смешивают с компостом или навозом (3-4 кг органического удобрения на 1 кв.м. земли). Солома, обогащенная азотом, также годится для внесения в грунт.

Однако не думайте, что этого будет достаточно. Для получения сильных, здоровых растений рассаду болгарского перца необходимо снабжать питательными компонентами вплоть до высадки на постоянное место в открытый грунт. Наиболее подходящими для подкормки являются мочевина и суперфосфат. Первую подкормку рассады выполняют спустя пару недель после пикировки растений в фазе второго листа, следующую — спустя 14 дней, последнюю — за 3 дня до определения перцев на постоянное место.

Удобрение готовят путем разведения в 10 л воды 35 г суперфосфата, настаивания этой смеси в течение 24 часов и добавления в нее сернокислого калия, аммиачной селитры и мочевины - в количестве 30, 12 и 10 г, соответственно. Расход минерального концентрата на каждый саженец составляет около 80 мл. Им поливают рассаду под корень, предварительно сверху опрыскав ее водой. После проделанных манипуляций также требуется увлажнение почвы под перцем.

Кроме перечисленных удобрений для подкормки рассады разрешается использовать водный раствор микроэлементов (их источником может послужить борная кислота, медный купорос, сернокислый цинк), куриного помета и навозной жижи (соотношение жидкости и органического концентрата должно быть, соответственно, 1:20 и 1:10).

Подкармливать саженцы желательно в утренние часы или после захода солнца. Во время данной процедуры важно следить за тем, чтобы капли раствора не затронули стебли и листья.



Внесение удобрений под сладкий перец на открытом грунте

После перемещения рассады в открытый грунт подкормку осуществляют до появления на растениях первых спелых плодов. Данное мероприятие необходимо производить по определенному графику.



Первый раз — через пару недель после высаживания перца на постоянное место. Это время культурам дается для того, чтобы они успели прижиться. Для первой подкормки используют мочевину (10 г) и суперфосфат (5 г). Указанные компоненты разводят в 10 л воды. Под каждое растение выливают 1 л раствора.

Второй раз — в фазу бутонизации. Здесь нужно сделать упор на снабжение растений калием. С данной целью 1 ч.л. калийного удобрения растворяют в ведре воды, затем добавляют в полученную смесь суперфосфат (2 ст.л.) и карбамид (1 ч.л.). Расход жидкого концентрата на куст — 1 л.

Третий раз — в период созревания плодов. Дождитесь, когда на растениях поспеют первые плоды, поместите в ведро, наполненное водой, 2 ч.л. калийной соли и столько же суперфосфата. Теперь все тщательно перемешайте и вылейте под каждый кустик 1 л полученного раствора.

При плохом росте болгарского перца независимо от фазы развития растения выполните подкормку овощной культуры раствором карбамида. На 10-15 л воды надо взять 30-35 г указанного удобрения. Приготовленной смесью опрыскивают растения. Данную процедуру повторяют на протяжении 7-ми дней.

Если вы являетесь противником химических удобрений, можете попробовать подкормить кусты болгарского перца крапивным настоем. Приготовить его легко: в ведро помещают побеги и листья молодой крапивы, зеленую массу заливают водой, оставляют в покое на 1,5 недели. Когда растительное сырье начнет опускаться на дно ведра, настой фильтруют. Поливать им кусты сладкого перца можно 1 раз в 10 дней.



Дополнительные подкормки

Они показаны овощной культуре в случае приостановки в развитии, замедления роста, плохого цветения и появления других проблем. Так, при скручивании на кустах листьев следует внести в почву удобрение с повышенным содержанием калия. Окрашивание внутренней стороны листочков в серый цвет — признак дефицита в грунте под растениями азота. При недостаточном цветении надо исключить органические подкормки и отдать предпочтение удобрению культуры водным раствором суперфосфата.

Несмотря на то, что подкормка имеет большое значение для будущего урожая сладкого перца, злоупотреблять ею не рекомендуется. В особенности данный совет касается внесения под растения птичьего помета и навозной жижи.



Надежда Пономаренко



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::. прочитало: 100 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.