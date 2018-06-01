Почему не удается редиска

В настоящее время наиболее популярными сортами являются Жара, Сакса, Заря, Вюрцбургский, Ранний красный, Майский, Вировский белый и некоторые другие. Они самые скороспелые, довольно урожайные, относительно устойчивые к преждевременному израстанию.

Однако многих дачников при возделывании редиса нередко постигает неудача. Это связано, прежде всего, со слабым знанием его биологических особенностей.

Редис - растение длинного дня. При опоздании с посевом весной растения попадают в Нечерноземной зоне в условия длительного, 15-17-часового дневного освещения, что отрицательно влияет на образование корнеплодов и благоприятствует формированию цветоносного побега. В этих условиях урожай не образуется. Поэтому нужно сеять как можно раньше или (для получения осеннего урожая) в конце лета, когда снова наступят короткие дни.

Для редиса необходимы плодородные, легкосуглинистые почвы. На бедных он склонен к "стрелкованию" или образованию мелких, с грубой мякотью корнеплодов. При отсутствии на участке богатых земель гряды обильно удобряют перепревшим навозом или компостом (по 1 ведру на 1 м 2 площади). Можно также применять сложные минеральные удобрения - нитрофоску, аммофоску по 60-80 г на 1 м 2 . Можно применять и по отдельности калийные, фосфорные и азотные удобрения. Их вносят по 25-30 г каждого, тщательно перемешивая с почвой. Калийные и фосфорные можно внести с осени, а азотные - весной.

Если нет супесчаных и легкосуглинистых почв, и вы вынуждены использовать под редис тяжелые глинистые, которые также ухудшают образование корнеплодов и стимулируют "цветушность", целесообразно провести так называемое пескование. На поверхность гряды вносят слоем 2-3 см песок и перемешивают с верхним слоем. Это улучшает физические свойства почвы, и прежде всего воздушный режим. Благодаря этому растения попадают в значительно более благоприятные условия.

Сеют на гряды сразу по готовности почвы - в конце апреля или начале мая, после тщательной разделки и выравнивания поверхности. Посев узкорядный, с междурядьями 10 см (скороспелые сорта) или 12-14 см (среднеспелые, например сорт Дунганский). После всходов прореживают, оставляя растения ранних сортов на расстоянии 3-4 см, более поздних - 5-6 см один от другого.

До появления всходов, если пройдут дожди, необходимо принять меры против образования почвенной корки, взрыхляя самый верхний слой грунта. Задержка с прореживанием и излишняя густота стояния растений также являются причиной снижения урожая, ухудшения качества корнеплодов и стрелкования.

Редис - светолюбивая культура, и взаимное затенение растений сильно ухудшает условия их роста и продуктивность. К такому же положению приводит сильная засоренность.

В дальнейшем ведут тщательный уход за посевами: рыхлят междурядья, своевременно пропалывают, поддерживают оптимальную влажность. В этих условиях быстро формируются корнеплоды хорошего качества. Нельзя допускать пересушивания, которое ведет к "цветушности" или образованию грубых и мелких корнеплодов. Сильное похолодание во время роста, особенно длительное, тоже способствует «цветушности». Чтобы защитить растения от холода, гряды на несколько дней накрывают пленкой, а также подкармливают азотным удобрением в дозе 25-30 г на 10 л воды.

Сбор урожая проводят выборочно по мере сформирования корнеплодов или одновременно, выдергивая все растения, если нужно освободить участок под другие культуры. После редиса обычно сажают томат, огурец или кабачок. Урожай составляет 1,5-2,5 кг с 1 м 2 , а иногда до 3-3,5 кг.

Редис можно сеять в междурядьях картофеля, брюквы, репы и других культур, возделываемых при больших расстояниях между рядами. Он рано завершает свою вегетацию и позволяет рано убрать продукцию.

Ш. БЕКСЕЕВ, профессор

Газета "САДОВОД"

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