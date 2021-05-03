





::. Тыква: мой опыт выращивания | Овощеводство / тыква Тыква: мой опыт выращивания

Как правило, эту культуру рекомендуют размещать около компостников и даже прямо на них, близ пристенных построек и т. п. Это способствует некоторому ускорению сроков созревания тыкв. Лето у нас короткое – всего два месяца, а количеством солнечных дней погода не балует, да и солнце чаще светит под углом к горизонту. Но давайте посмотрим на проблему выращивания тыкв и с другой, эстетической, стороны. Как выглядит этот полезнейший и, не побоюсь этого слова, красивый овощ при таком размещении? Тускло. А вот если он высажен на солнечном пригорке – это радует глаз и поднимает настроение: в дождливом, сыром климате будто солнышко на грядке. Обратимся к истории этого растения. Тыква – древнейший овощ, который освоен людьми с незапамятных времен. Так, аборигены Мексики разводили тыкву уже 5 тысяч лет тому назад. И древним египтянам она была известна. В Европу тыква попала из Северной Америки в начале XVI столетия. Впервые на нашем континенте тыква упоминается в травнике за 1543 год. Долго, слишком долго пренебрегали огородники разведением этого урожайнейшего растения. Ведь всего лишь одна плеть может дать до центнера крупных плодов. И только в XIX веке этот овощ получил всеобщее признание. Были выведены местные сорта тыквы, детально освоены приемы ее возделывания.

Ныне тыквы выращивают повсеместно, в самых различных климатических условиях. Культивируются они и на северо-западе.

Нечерноземья, особенно в южных районах области. А почему? Не такой уж тыква деликатес, хотя все признают, что это полезнейший диетический и лечебный овощ. Его завозят к нам, и в любое время тыкву можно приобрести на рынке или в магазине. Но тот, кто хоть раз видел, как на юге, среди бескрайних степей, зреет на бахче этот солнечный овощ, тот непременно захочет вырастить его сам, своими руками. А заодно и украсить участок яркими плодами замечательной культуры. Здесь есть место для применения вашей фантазии. Что же представляет собой бахча? Слово происходит от персидского «бахче» – садик. Это поле, на котором выращивают бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы и т. п. Иначе баштан – от турецко[1]го «bastan» огород. Конечно, в нашем Северо-Западном регионе вряд ли кто-то решится возделывать настоящую бахчу, а вот миниатюрную создать можно, грамотно вписав ее в дизайн участка. И красиво, и своеобразно, и полезно.

Перейдем к агротехнической стороне дела.

Местность у нас торфоболотистая с редколесьем, изрядно заводненная, с близким расположением грунтовых вод. Дренажно-отводная система обязательна. Иначе из теплолюбивых культур ничего не вырастишь. Эти культуры выращиваем на высоких грядках с биотопливом. Относительно дизайна замечу, что если мы высадим тыквы рассадой или высеем семенами в один ряд вдоль всей грядки, впечатления бахчи мы не получим. Это та же огуречная грядка, только с тыквами. Нужна имитация кусочка степи – полянка, да, желательно, небольшой пригорочек с уклоном в южную, юго-западную сторону. Холмик для тыквенного участка нужен по двум основным причинам: лучший солнечный обогрев площадки и уход от залива водами – как атмосферными, так и близкорасположенными грунтовыми, хотя у нас и оборудованы отводящие дренажные канавы. Размещаться бахча должна не у стены дома или другой какой-либо постройки, хотя это и защитит посадки от пронизывающих холодных ветров, но среди других кустовых пород с уходом куда-то в пространство поля, хотя бы по создаваемому впечатлению. Ни в коем случае бахча не должна быть среди деревьев. Природных пригорочков у нас нет. Мы их, при надобности, создаем сами с помощью компоста, песка, торфа, огородной земли с добавлением древесной, травянистой золы, или известковых материалов. Впечатление производят, конечно же, не тыквы на шпалерах или реечных сооружениях, по которым тыквенные плети ползут вверх (хотя это хорошо для урожая). Но мы ведем здесь речь о степном дизайне. Тыквы должны быть высажены не рядами, а в шахматном порядке, так, как они растут в степи. В нашем варианте лучше смотрятся тыквы среднего размера – такие, примерно, как крупный арбуз.

Обратимся к сортам тыкв, которые районированы в нашем регионе и гарантируют урожай и красоту на участке.

Миндальная – сорт среднеспелый, масса плода до 5 кг. Алтайская – раннеспелый сорт, цвет желтый, урожай до 8 кг/м2. Мозолевская – среднеспелая, масса плода 2,5-4 кг. Атлант – среднепоздняя, цвет оранжевый. Мускатная -поздняя, масса плода до 7 кг, цвет желтый.

И. Кривега

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 177 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.