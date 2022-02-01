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::. Учиться лучше на чужих ошибках, но я учился на своих, когда выращивал рассаду томатов | Овощеводство / томаты
Учиться лучше на чужих ошибках, но я учился на своих, когда выращивал рассаду томатов
Учиться лучше на чужих ошибках, ведь они давно кем-то сделаны, а как выращивать рассаду написано много статей и сделано не мало видеоуроков.
Это я понимаю сейчас, а 10 лет назад я думал, что вырастить рассаду и получить урожай очень просто, знаний практически никаких не надо. Но ……
пришлось учиться на своих ошибках, о чем я хочу поделиться с читателями интернет-издания «Газета садовод».
 Осенью я приготовил почву для рассады. Слышал, что она должна быть рыхлой и плодородной. Я взял ведро земли с грядки, добавил ведро компоста, а чтобы она была еще и рыхлой, добавил опилок. Все вроде должно получиться: земля для рассады плодородная и рыхлая.
Все перемешал, убрал на балкон, а весной приступил к посевам. Сеял я семена сразу в отдельные стаканчики, о пикировки я тогда еще не знал, да и зачем эта лишняя возня.
 Всходы появились где-то через неделю, а вот расти они не торопились, да и какие-то бледные стали. Стал искать причину, чего же им не хватает. Благо в интернете информации много, правда она не всегда соответствует действительности, но я стараюсь изучать материалы только специалистов.
 Нашел.
Свежие опилки, попадая в почву, начинают разлагаться. При этом микроорганизмы, которые, собственно, и разлагают опилки, сжирают весь азот в опилках и в почве, а частично и фосфор. Но выход есть: надо подкормить растения азотными и фосфорными удобрениями. Я так и сделал: развел карбамид и отдельно суперфосфат в горячей воде и подкормил, вернее подкормки слабым раствором проводил каждую неделю.
  Отдельно хачу сказать начинающим огородникам о суперфосфате, как я не размешивал ложку суперфосфата в горячей воде, суперфосфат не растворялся. Опять за поиском решения залез в интернет. Разобрался, оказывается гипсовые гранулы не растворяются в воде, а элементы питания при этом оказываются в растворе.
Первую ошибку я устранил. Растения пошли в рост, да так быстро, что вскоре они были почти с меня ростом, но при этом очень тонкие.
 Как их вести на дачу? Еще одна проблема.
Опять в интернет! Неужели вымахали из-за удобрений? Оказалось, по другим причинам.
Рассаде нужен свет, при слабом свете растения вытягиваются. Если днем проблему можно решить подсветкой или размещением растений у окон солнечной ориентации, то что делать в ночное время суток?
Оказывается, проблема решается снижением температуры воздуха в темное время суток до 15-17оС.
Понял я это уже поздно. Рассаду на дачу перевез. Пришлось ехать одному, так как на полу машины стояли горшочки с рассадой, а весь остальной объем машины занимали вытянувшиеся растения.
А дальше новые вопросы. Как их высаживать, у куда они будут расти, ведь они высотой уже почти до потолка теплицы. Снова в интернет за решением проблемы. Нашёл. Все листья обрезал, оставил наверху штук 6. На следующий день, когда ранки на местах обрезки подсохли приступил к посадке следующим образом: наделал неглубокие (см 15 в глубину) канавки и уложил туда растения корешком к северу. На поверхности оставил только необрезанные листочки. Закопал, обильно полил. Вскоре растения стали выпрямляться, а закопанные стволики обросли корешками. Урожай правда бал небольшой и не ранний, но главное был. И таких вкусных помидор ч еще никогда не пробовал.
В. Петров, садовод-любитель
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