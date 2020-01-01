|«Сибирская дача» 2020
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»
Даты проведения: 16-19 апреля 2020 года
Организатор: Выставочная компания «Красноярская ярмарка»
тел./факс: (391) 200-44-36
dacha@krasfair.ru
Выставка призвана:
удовлетворить потребности потенциальных посетителей в садово-огородном оборудовании, семенах, удобрении, средствах защиты и новых технологиях выращивания растений и сельскохозяйственной продукции;
продемонстрировать новые тенденции в области ландшафтного дизайна и загородного строительства.
Краткая тематика выставки:
Приусадебное и дачное хозяйство:
мини-техника для дачного и приусадебного хозяйства;
садово-огородный инвентарь, инструмент.
Дачное и загородное строительство:
коттеджи, садовые домики, отопительные системы;
бани, сауны, бассейны, душевые кабины;
садовые конструкции, парники, теплицы.
Садовая архитектура и ландшафтный дизайн:
малые архитектурные формы;
проекты по благоустройству и озеленению, материалы и оборудование;
ландшафт приусадебных участков, освещение экстерьеров, открытых площадок.
Детали интерьера:
малые архитектурные формы;
проекты по благоустройству и озеленению, материалы и оборудование;
ландшафт приусадебных участков, освещение экстерьеров, открытых площадок.
Приусадебное растениеводство:
семена, рассада, саженцы и другой посадочный материал;
средства защиты растений, удобрения, грунт для рассады;
цветы (живые и искусственные), сухоцветы, горшечные растения;
обучение и консультации, книги и специализированные издания.
Товары для отдыха:
дачная и садовая мебель;
мебель для террас и балконов;
гамаки, подушки, текстильные изделия; наборы для пикника, барбекю, шашлыка.
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