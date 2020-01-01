«Сибирская дача» 2020

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»

Даты проведения: 16-19 апреля 2020 года

Организатор: Выставочная компания «Красноярская ярмарка»

тел./факс: (391) 200-44-36

dacha@krasfair.ru





Выставка призвана:

удовлетворить потребности потенциальных посетителей в садово-огородном оборудовании, семенах, удобрении, средствах защиты и новых технологиях выращивания растений и сельскохозяйственной продукции;

продемонстрировать новые тенденции в области ландшафтного дизайна и загородного строительства.







Краткая тематика выставки:

Приусадебное и дачное хозяйство:

мини-техника для дачного и приусадебного хозяйства;

садово-огородный инвентарь, инструмент.



Дачное и загородное строительство:

коттеджи, садовые домики, отопительные системы;

бани, сауны, бассейны, душевые кабины;

садовые конструкции, парники, теплицы.



Садовая архитектура и ландшафтный дизайн:

малые архитектурные формы;

проекты по благоустройству и озеленению, материалы и оборудование;

ландшафт приусадебных участков, освещение экстерьеров, открытых площадок.



Детали интерьера:

малые архитектурные формы;

проекты по благоустройству и озеленению, материалы и оборудование;

ландшафт приусадебных участков, освещение экстерьеров, открытых площадок.



Приусадебное растениеводство:

семена, рассада, саженцы и другой посадочный материал;

средства защиты растений, удобрения, грунт для рассады;

цветы (живые и искусственные), сухоцветы, горшечные растения;

обучение и консультации, книги и специализированные издания.



Товары для отдыха:

дачная и садовая мебель;

мебель для террас и балконов;

гамаки, подушки, текстильные изделия; наборы для пикника, барбекю, шашлыка.

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