

::. Чеснок: полезные и лечебные свойства | Зелёная аптека Чеснок: полезные и лечебные свойства

Действующие вещества

Фитонциды, фитостерины, ферменты, фосфорная, серная и кремниевая кислоты, витамины C, D и группы B, экстрактивные вещества серы, эфирные масла, состоящие из сернистых соединений, углеводы, жир, йод, калий, натрий, кальций, магний.

Действие на организм

Болеутоляющее, антимикробное, антисклеротическое, мочегонное, противовоспалительное, противоглистное, успокаивающее, возбуждает деятельность половых желез, усиливает деятельность пищеварительных желез.

Показания

Атеросклероз, гипертоническая болезнь – водные и спиртовые экстракты; грипп – сок чеснока для закапывания в нос; головная боль – кашицу чеснока прикладывают к вискам; головная боль и общая слабость – спиртовая настойка; атеросклероз, гипертоническая болезнь, кашель, понос, колит, хронический запор, вялость кишечника, гастрит – дольки чеснока; ангина, простуда – кашица чеснока для ингаляций; почечно-каменная болезнь, пневмония – настойка чеснока на водке; отек конечностей, противоглистное – теплый чесночный отвар для клизм; головная боль и бессонница – дольки чеснока. Наружно: свежая кашица чеснока очищает рану от гноя, снимает отечность, помогает при облысении, лишае, укусах насекомых, бородавках, кожных заболеваниях; печеный чеснок, измельченный и смешанный с коровьим маслом или отваренный с молоком, ускоряет созревание нарывов и сводит болезненные мозоли; экзему, лишай, бородавки лечат свежим соком, его втирают в кожу для укрепления волос; свежую кашицу применяют при трихомонадных кольпитах; при простудах и бронхитах на грудь кладут чесночную кашицу. Противопоказания Заболевания почек.

Способы применения.

1. Настойка: 200 г измельченных долек на 0,5 л водки, принимать по 10 капель 2- 3 раза в день за 20-30 мин до еды, начиная с 1 капли.

2. При хроническом бронхите, атеросклерозе есть на ночь 2-3 измельченных зубца чеснока 2 дня и 2 дня перерыв.

3. При гриппе закапывать в нос по 2-3 капли сока 3 раза в день.

4. Измельченный чеснок завернуть в марлю и прикладывать к гнойным ранам на 10 мин в течение 3-4 дней.

5. При острицах после очищения кишечника ставят клизму из отвара 1-2 головок чеснока в 1,5 стаканах настоя полыни, повторяя клизму 5- 6 дней подряд. Луковицы собирают, когда завянут листья, хранят при 3 °C.











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::. прочитало: 128 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.