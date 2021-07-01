Алоэ древовидное

Действующие вещества

Антрагликозиды, смолы, витамины, ферменты, фитонциды, янтарная кислота, следы эфирного масла, селен, цинк, литий, медь, магний, кальций.

Действие на организм

Желчегонное, противовоспалительное, ранозаживляющее, сильное тонизирующее, слабительное, повышает защитные силы организма, улучшает аппетит и пищеварение.

Показания

Свежие листья: острые заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, запоры. Туберкулез легких, простуда – листья, выдержанные в темноте; дерматиты – экстракт из листьев, выдержанных в темноте при 4...8 °C. Наружно: сок алоэ употребляют для лечения ожогов, дерматитов, ран и язв.

Способы применения

Сока алоэ – 15 г, сока манжетки – 10 г, меда и какао – по 100 г. Смесь принимать в обед и вечером, запивая горячим молоком. 2. Сока алоэ – 100 г, грецких орехов – 500 г, меда – 300 г и сок 3-х лимонов. Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день за 30 мин до еды. Для приготовления сока крупные листья алоэ пропустить через соковыжималку, прокипятить 3 мин. Заранее не готовить, чтобы не терять лечебные свойства сока. Н. Иванова, канд. биол. наук

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