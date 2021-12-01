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::. Расторопша стимулировать работу печени | Зелёная аптека
Расторопша стимулировать работу печени
Кто сочтет, сколько миллионов жизней спасла расторопша? Не зря же люди с такой любовью и благодарностью относятся к ней. И дают ей народное название – расторопша-спасительница. Наука зовет ее расторопша пятнистая. Она считается сильнейшим лекарственным растением при лечении болезней печени: гепатита, цирроза, алкогольных, лекарственных, токсических и радиационных поражений.
Противопоказаний к ее применению пока не обнаружено. И есть ли они?
Вот одно из последних заключений: «Расторопша – травка, знаменитая способностью поддерживать и стимулировать работу печени, органа, который несет основную ответственность за очищение организма от алкоголя. Поэтому знающие люди советуют принять 500 мг расторопши накануне употребления спиртного. На пороге встреча Нового года. Если в новогодние праздники вы допустили излишнее употребление вина, шампанского, то принимайте расторопшу по 350 мг в день в течение двух дней после праздника. Расторопша еще и красивое декоративное растение. Нижние листья большие и широкие, темно-зеленые, волнистые с перламутровыми пятнами и разводами, собраны в крупные розетки с желтыми колючками по краям. Цветоносы длинные, цветки трубчатые, лилово-пурпурного или малинового цвета, собраны в большие корзинки. Цветут с июля до осени, семена созревают в сентябре.
Агротехника выращивания этого лекарственного растения обычная, несложная, без каких-либо премудростей. Размножаем семенами. В теплых регионах сеем прямо в грунт. В холодных – лучше рассадой. Растение холодостойкое и засухоустойчивое. Молодые розетки выносят температуру до -10 °C. Глубина посева семян 2-2,5 см, через 40 см друг от друга. Сроки посева и подготовка почвы такие же, как и у томатов. Период вегетации – 4,5 месяца. Уход – рыхление и поливы.
Место для посадки надо выбрать солнечное, но расторопша выносит и полутень. Растение достигает высоты 1,5-2 м. Собираем семена осенью, когда корзинки начнут желтеть. Срезаем, даем досохнуть в сарае, на чердаке. Очень важное свойство расторопши, как уже отмечалось выше, то, что она не имеет противопоказаний и побочных действий. При этом натуральные рецепты из ее семян намного сильнее таблеток. Сок и отвар корней лечит суставные боли, радикулит, болезни желудочно-кишечного тракта. Свежесобранные листья отжимают и пьют сок по 1- 2 ст. л. утром натощак. Высушенные корни заваривают по 1 ч. л. на стакан кипятка и пьют по полстакана 2 раза в день перед едой. Применение семян: 30 г семян (2 ст. л.) растереть в порошок, залить 0,5 л воды и кипятить на очень медленном огне до испарения половины объема жидкости. Процедить, пить по 1 ст. л. каждый час с утра до вечера. Или по 1 ч. л. порошка 4-5 раз в день. Курс лечения – один месяц. Рекомендуется консультация врача.
 И. Кривега
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 224 | автор: sadovod | 6 декабря 2021 | Комментариев 0 |
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