



::. Геснериевые в доме | На подоконнике Геснериевые в доме

Многие цветоводы-любители увлекаются выращиванием геснериевых, хотя это не всегда бывает легко. Растения эти привлекают к себе внимание яркими цветками различной формы и окраски, красивыми (у многих видов бархатистыми) листьями. Семейство геснериевых включает в себя кустарники, полукустарники и травянистые растения. Родиной большинства из них являются влажные тропические леса.



Чаще всего среди комнатных растений можно встретить глоксинии, сенполии, ахименесы, эписции, коелерии, стрептокарпусы, геснерии, колумнеи и др. Эти растения многолетние. Размножают их обычно зелеными и листовыми черенками, чешуйчатыми корневищами-клубеньками (ахименес, коелерия) и клубеньками, которые образуются на корнях растений. Все растения из семейства геснериевых хорошо растут в легкой питательной почве. Для большинства из них составляют смесь из листовой, дерновой, торфяной земли и крупнозернистого речного песка (4:1:1:1). На одно ведро этой смеси добавляют 50-60 г роговых стружек, один стакан мелко растертого сухого коровяка и 1/2 стакана хвойной земли. Для ахименесов земляную смесь составляют из листовой, перегнойной земли и крупнозернистого промытого речного песка (2:1:1) с добавлением 50-60 г роговых стружек (на одно ведро смеси) и одного стакана сухого растертого коровяка. Геснериевые предпочитают очень хорошо освещенное место, но не под прямыми солнечными лучами. Лучше всего для этого подходят окна западной и восточной ориентации. На южных, юго-западных и юго-восточных окнах их надо оберегать от прямых солнечных лучей. На северных окнах они тоже хорошо растут, но цветки у них образуются менее крупные.

Геснериевые не выносят загрязненный воздух. Глоксиния хорошо растет на светлом теплом окне, не любит прямых солнечных лучей и переувлажнения. Летом оптимальная комнатная температура для нее 20...24°C. Зимой клубни содержат в сухом прохладном помещении, где температура 10...12°C. При температуре 20...22°C клубни прорастают. Поливать глоксинии нужно только в поддон, чтобы не было загнивания листьев и цветков. Летом поливают обильно (2 раза в неделю, без застаивания воды). Подкормки дают во время цветения, периодически добавляя в воду удобрение в жидком виде.

Осенью, перед периодом покоя, полив в поддоне уменьшают, а зимой прекращают совсем. В феврале–марте клубни сажают в горшок, наполненный свежей легкой питательной, слегка кислой почвой. Верхушки клубней должны быть на уровне поверхности почвы. Землю вокруг клубня уплотняют, горшок ставят в теплое светлое место и начинают понемногу поливать. Полив постепенно увеличивают. Хорошо растет в комнатах коелерия (изолома). Осенью, с наступлением холодных дней, у нее отмирает надземная часть, растение переходит в состояние покоя. В конце января корневища высаживают в неглубокие широкие горшки со смесью из листовой земли, торфа и песка (3:1:1) с добавлением сухого коровяка. Глубина посадки 1,5-2 см. Горшки прикрывают стеклом или полиэтиленом и ставят на окно. До появления побегов поливать надо осторожно.

С наступлением теплых дней растение растет быстрее, закладываются бутоны, и в начале июля распускаются цветки. Цветение продолжается до конца августа. Стебель коелерии с возрастом становится тяжелее, его надо подвязывать либо выращивать растение в висячем кашпо. Коелерия, как и глоксиния, требует частого опрыскивания вокруг листьев, но вода не должна попадать на листья. Температура содержания зимой не должна быть ниже 12°C. Эписция тоже украшает окна, долго сохраняя свою декоративность. Но для этого нужно очень осторожно поливать растение только с поддона. Полезно иногда обмывать листочки из лейки с мелким ситечком. Выращивать эписцию лучше в более широком неглубоком горшке. В остальном уход такой же, как за коелерией.



Сенполии также требуют очень осторожного полива (из поддона, водой комнатной температуры или слегка подогретой). Выращивать сенполию лучше из листочков. Селекционеры создали большое количество форм и сортов сенполий. В последние годы появились так называемые ампельные, или трейлерные фиалки. У них образуются длинные побеги с многочисленными пасынками, на которых образуется большое количество цветоносов. У некоторых сортов длина стеблей достигает 50 см. Такие свисающие побеги можно уложить поверх земли в горшке, приколов его шпильками. Ампельные фиалки хорошо смотрятся в подвесных горшках и кашпо.

Одним из самых красивых, обильноцветущих комнатных растений является стрептокарпус. Он может цвести практически весь год. Для выращивания этого растения необходимо теплое помещение с температурой 24...26°C летом и не ниже 12°C зимой. Стрептокарпус, как и другие геснериевые, требует яркого рассеянного света (зимой желательно досвечивать фитолампами). Полив нужен обильный, по мере подсыхания поверхности почвы, зимой полив уменьшают. Поливают мягкой водой. Время от времени воздух вокруг растения надо увлажнять опрыскиванием, стараясь не попадать на листья. Регулярные подкормки во время цветения: раз в 2- 3 недели. Нужно учесть, что круглогодичное цветение может истощить растение. Поэтому в зимний период стрептокарпусу нужен покой в течение полутора месяцев (в конце декабря – январе). Досвечивание в это время нужно уменьшить до 6-8 часов, также уменьшить яркость ламп и не подкармливать растение. Стрептокарпусы разрастаются быстро. Размножить их можно делением куста или листовыми черенками.

А. Гринталь, канд. биол. наук

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Вчера, 15:37 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.