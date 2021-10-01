

::. Свежая зелень – круглый год | На подоконнике Свежая зелень – круглый год

Практика промышленного и частного овощеводства позволяет получать свежую зелень целого ряда овощных растений к любому сроку и почти ежедневно в течение года. Для этого в сезон устраивают конвейеры выращивания, а в межсезонье – выгонку зелени. Культурами, хорошо приспособленными к выгонке, являются луки репчатый, шалот, многоярусный, чеснок, сельдерей, петрушка, свекла столовая, ревень, цикорный салат, щавель, любисток, мята, эстрагон.



Самой простой и наиболее известной формой выгонки является получение лука-пера из луковиц, опущенных донцем в сосуды с водой – стаканы или стеклянные банки. При этом способе воду желательно менять через день или два, а зеленые листья срезать у основания по мере их отрастания до определенной длины. Выгонку прекращают, когда листья перестанут нарастать, а луковица растратит все свои запасенные питательные вещества.

Выгонка зелени всех других культур требует уже определенной толщины каких-либо грунтов и разных емкостей – ящиков, ведер, горшков, полиэтиленовых мешков и др. Для потребностей большего масштаба, чем одна или несколько луковиц на воде, берут ящик с огородной почвой, песком или опилками; луковицы размещают плотно друг к другу; поддерживают водный режим. Никаких подкормок не требуется. Можно проводить поочередную срезку перьев по отрастании или разовую уборку всего такого «огорода». Качество пера будет зависеть от биохимического содержимого луковицы и световых условий, но в любом случае в зелени нитратов будет меньше, чем в луковице.

Очень удобен для выгонки лук многоярусный, так как его воздушные луковицы не имеют периода покоя. Получение зелени можно приурочивать к любым срокам. Зелень шалота менее острая и с более нежными листьями. Для чесночной зелени лучше подходят более крупные зубки.

Сельдерей и петрушку на выгонку начинают готовить с уборки и сортировки корнеплодов. Отбирают экземпляры массой 50-100 г и высаживают их плотно в ящики. Температура при выгонке подходит в пределах 14...16°C до начала отрастания зелени и 18...20°C в период роста. Полив необходим умеренный. Чтобы на корнеплодах не появлялась гниль, их перед высадкой следует опылить мелом. Предохранит от болезней и невысокая комнатная влажность воздуха. Срезают листья по достижении ими длины около 20 см. Срезка может быть одна или несколько, сплошь или выборочно. При плохом отрастании в начале выгонки и после срезок дают подкормки слабым раствором азотных удобрений. Для выгонки зелени свеклы отбирают корнеплоды массой 50-60 г. Перед высадкой слегка укорачивают главный корень. На период выращивания листьев температура нужна 18...20°C. Уборку производят разово, по отрастании зелени.

Для получения зимой зелени ревеня с осени заготавливают корневища 3-4-летних растений и хранят при низких температурах. Черешки получают из целых или разделенных корневищ, при температуре до 15°C, умеренных поливах, без подкормок. Хорошей освещенности растениям не требуется. Убирают черешки по мере отрастания до 20 см.

Щавель получают из корней 3-4-летних растений. Корни перед посадкой на выгонку немного подрезают. Слой грунта – до 20 см, температура до первой срезки – 16...18°C, после нее – до 20°C, поливы – сначала умеренные, затем обильные, подкормки полным удобрением. При высоком качестве корней можно получить 2-3 срезки листьев.

Любисток выгоняют из корней массой 80-100 г с неповрежденными верхушечными почками. Нужна температура 18...20°C и регулярные поливы. Зелень срезают при высоте 25-30 см.

Мяту зимой получают из корневищ, высаживаемых в ящики или горшки.

Эстрагон выгоняют из корневищ при температуре 15...18°C. Срезки ведут по мере отрастания зелени. Наиболее сложным является получение кочанчиков цикорного салата из предварительно выращенных летом корнеплодов. Желающие это попробовать, и получить весьма ценную продукцию должны сначала внимательно изучить руководство по выгонке.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 183 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.