Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Свежая зелень – круглый год | На подоконнике
Свежая зелень – круглый год
Практика промышленного и частного овощеводства позволяет получать свежую зелень целого ряда овощных растений к любому сроку и почти ежедневно в течение года. Для этого в сезон устраивают конвейеры выращивания, а в межсезонье – выгонку зелени. Культурами, хорошо приспособленными к выгонке, являются луки репчатый, шалот, многоярусный, чеснок, сельдерей, петрушка, свекла столовая, ревень, цикорный салат, щавель, любисток, мята, эстрагон.

Самой простой и наиболее известной формой выгонки является получение лука-пера из луковиц, опущенных донцем в сосуды с водой – стаканы или стеклянные банки. При этом способе воду желательно менять через день или два, а зеленые листья срезать у основания по мере их отрастания до определенной длины. Выгонку прекращают, когда листья перестанут нарастать, а луковица растратит все свои запасенные питательные вещества.
 Выгонка зелени всех других культур требует уже определенной толщины каких-либо грунтов и разных емкостей – ящиков, ведер, горшков, полиэтиленовых мешков и др. Для потребностей большего масштаба, чем одна или несколько луковиц на воде, берут ящик с огородной почвой, песком или опилками; луковицы размещают плотно друг к другу; поддерживают водный режим. Никаких подкормок не требуется. Можно проводить поочередную срезку перьев по отрастании или разовую уборку всего такого «огорода». Качество пера будет зависеть от биохимического содержимого луковицы и световых условий, но в любом случае в зелени нитратов будет меньше, чем в луковице.
 Очень удобен для выгонки лук многоярусный, так как его воздушные луковицы не имеют периода покоя. Получение зелени можно приурочивать к любым срокам. Зелень шалота менее острая и с более нежными листьями. Для чесночной зелени лучше подходят более крупные зубки.
 Сельдерей и петрушку на выгонку начинают готовить с уборки и сортировки корнеплодов. Отбирают экземпляры массой 50-100 г и высаживают их плотно в ящики. Температура при выгонке подходит в пределах 14...16°C до начала отрастания зелени и 18...20°C в период роста. Полив необходим умеренный. Чтобы на корнеплодах не появлялась гниль, их перед высадкой следует опылить мелом. Предохранит от болезней и невысокая комнатная влажность воздуха. Срезают листья по достижении ими длины около 20 см. Срезка может быть одна или несколько, сплошь или выборочно. При плохом отрастании в начале выгонки и после срезок дают подкормки слабым раствором азотных удобрений. Для выгонки зелени свеклы отбирают корнеплоды массой 50-60 г. Перед высадкой слегка укорачивают главный корень. На период выращивания листьев температура нужна 18...20°C. Уборку производят разово, по отрастании зелени.
 Для получения зимой зелени ревеня с осени заготавливают корневища 3-4-летних растений и хранят при низких температурах. Черешки получают из целых или разделенных корневищ, при температуре до 15°C, умеренных поливах, без подкормок. Хорошей освещенности растениям не требуется. Убирают черешки по мере отрастания до 20 см.
 Щавель получают из корней 3-4-летних растений. Корни перед посадкой на выгонку немного подрезают. Слой грунта – до 20 см, температура до первой срезки – 16...18°C, после нее – до 20°C, поливы – сначала умеренные, затем обильные, подкормки полным удобрением. При высоком качестве корней можно получить 2-3 срезки листьев.
 Любисток выгоняют из корней массой 80-100 г с неповрежденными верхушечными почками. Нужна температура 18...20°C и регулярные поливы. Зелень срезают при высоте 25-30 см.
 Мяту зимой получают из корневищ, высаживаемых в ящики или горшки.
 Эстрагон выгоняют из корневищ при температуре 15...18°C. Срезки ведут по мере отрастания зелени. Наиболее сложным является получение кочанчиков цикорного салата из предварительно выращенных летом корнеплодов. Желающие это попробовать, и получить весьма ценную продукцию должны сначала внимательно изучить руководство по выгонке.
 Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета «САДОВОД»



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 183 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Октябрь 2021 (10)
Сентябрь 2021 (21)
Август 2021 (24)
Июль 2021 (23)
Июнь 2021 (22)
Май 2021 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"